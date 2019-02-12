Круче, чем Киану? Батрутдинов посетил метро и показал пренебрежение к фанатам - аналитика

Анализ поведения популярного комика позволил понять его отношение к «холопам».

Резидент Comedy Club Тимур Батрутдинов пытался попасть на премьеру мультфильма «Тайная жизнь домашних животных», в озвучке которого принял участие его лучший друг и коллега по цеху Гарик Харламов.

Комик, вероятно, опаздывал, и решил прокатиться на метро. Подготовился он к путешествию основательно — законспирировался как Джеймс Бонд. Тимур надел кофту с капюшоном и тёмные очки, по всей видимости, чтобы его никто не узнал.

Проанализировав его поведение, можно понять, что он не захотел общаться с публикой и показал тем самым своё пренебрежительное отношение к фанатам. Более того, после этого комик выложил своё путешествия в Instagram, обставляя всё так, будто это целое событие. Хотя для многих более именитых звёзд поездка в метро — обычное дело.

В пример можно поставить голливудскую звезду Киану Ривза, который периодически стоит в поезде рядом с простыми горожанами безо всякой маскировки.

Видимо, Тимур совсем «завездился» и посчитал себя слишком крутым для «холопов», чтобы общаться с ними и раздавать автографы. Иначе зачем нужно было это «секретное» облачение?