Устроила пьяный дебош? Катя Кищук может лишиться карьеры из-за приводов в полицию

Об этом свидетельствуют скандальные выходки Екатерины, а также уход из группы Serebro и упавшие за последнее время рейтинги.

Екатерина Кищук - российская модель, певица, а также экс-солистка поп-группы Serebro.

Девушка знает, как привлечь к себе внимание. После ухода из коллектива Катя заявила, что вышла замуж.

Избранником певицы стал Tommy Kash – известный рэпер. Этот парень стал известным благодаря провокационным клипам и экстравагантным внешним видом. О свадьбе двух медийных личностей стало известно после того, как парочка опубликовала совместные свадебные фото на своих Instagram-страницах.

Не успели затихнуть разговоры о замужестве исполнительницы, как сеть всколыхнула видеозапись, на которой Катя находится в отделении полиции. Разумеется, фолловеры девушки озадаченно пытались разобраться в причинах задержания. Вполне вероятно, что модель в очередной раз напилась и решила устроить акт мелкого хулиганства или же пьяный дебош, с чем и была доставлена в КПЗ.

Кто-то заговорил о том, что данный ролик, это всего лишь очередной отрывок из ее нового клипа.

Однако, учитывая недавнее замужество Кищук, а также, по мнению фанатов, ее не очень удачный выбор благоверного, вполне вероятно, что это именно новый возлюбленный оказывает на Екатерину столь пагубное влияние.

Девушку не раз обвиняли в злоупотреблении алкоголем, а также в неподобающем поведении и провокационным постам в Instagram. Возможно, что Катя Кищук может лишиться карьеры из-за приводов в полицию, а также спада рейтингов после ухода от Фадеева. Ведь ей прямо говорили о том, что она уйдет от продюсера «в никуда». Якобы ее песни далеки от идеала, а популярность она заработала лишь благодаря Максиму.