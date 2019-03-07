Устроила пьяный дебош? Катя Кищук может лишиться карьеры из-за приводов в полицию

Сегодня, 10:25 \\ Шоу-бизнес

Об этом свидетельствуют скандальные выходки Екатерины, а также уход из группы Serebro и упавшие за последнее время рейтинги.

Екатерина Кищук - российская модель, певица, а также экс-солистка поп-группы Serebro.

Девушка знает, как привлечь к себе внимание. После ухода из коллектива Катя заявила, что вышла замуж.

Избранником певицы стал Tommy Kash – известный рэпер. Этот парень стал известным благодаря провокационным клипам и экстравагантным внешним видом. О свадьбе двух медийных личностей стало известно после того, как парочка опубликовала совместные свадебные фото на своих Instagram-страницах.

Не успели затихнуть разговоры о замужестве исполнительницы, как сеть всколыхнула видеозапись, на которой Катя находится в отделении полиции. Разумеется, фолловеры девушки озадаченно пытались разобраться в причинах задержания. Вполне вероятно, что модель в очередной раз напилась и решила устроить акт мелкого хулиганства или же пьяный дебош, с чем и была доставлена в КПЗ.

Кто-то заговорил о том, что данный ролик, это всего лишь очередной отрывок из ее нового клипа.

Однако, учитывая недавнее замужество Кищук, а также, по мнению фанатов, ее не очень удачный выбор благоверного, вполне вероятно, что это именно новый возлюбленный оказывает на Екатерину столь пагубное влияние.

Девушку не раз обвиняли в злоупотреблении алкоголем, а также в неподобающем поведении и провокационным постам в Instagram. Возможно, что Катя Кищук может лишиться карьеры из-за приводов в полицию, а также спада рейтингов после ухода от Фадеева. Ведь ей прямо говорили о том, что она уйдет от продюсера «в никуда». Якобы ее песни далеки от идеала, а популярность она заработала лишь благодаря Максиму.

Поделиться новостью:
Автор - Елизавета Маврина
Главное за неделю

Евгения Феофилактова не хочет, чтобы сын носил фамилию Гусев

Бывшая участница «Дом-2» считает, что бывший муж портит репутацию их маленького сына.

Лазарев не смог. На «Евровидении-2019» победили Нидерланды

Россия вошла в тройку победителей.

Сын или Канны? Лопырева ищет оправдание желанию бросить ребенка ради бала

 Модель уже собрала чемоданы и теперь, похоже, стыдится своего решения.

Анфиса очаровала? Корчевников и Чехова могли закрутить роман

 Даже мама звезды «Кадетства» одарила актрису лестными комплиментами.

Это финал? Бредли Купер вышел на публику с эффектной блондинкой

Артист променял красавицу-супермодель на неизвестную блондинку.

Поцелуй от Леди Гаги. Почему Бредли Купер и Ирина Шейк расстались?

 Самая красивая пара Голливуда внезапно рассталась. По одной из версий, причиной стала...

«Купили» как на Голос. Дети? Киркоров может подать апелляцию на результаты Евровидения

Судя по всему, поп-король не стерпит проигрыша подопечного и поспешит вмешаться в вопрос...

Отца и след простыл: Ирину Шейк вместе с дочерью заметили папарацци в Лос-Анджелесе

Российская супермодель в очередной раз подогрела слуги о расставание с голливудским...

Дочь Валерия Меладзе отвернулась от отца из-за конфликтов с мачехой

Об этом свидетельствуют «вымученные» улыбки Инги при встречах с семьей отца, косые...

Газманов публично признался, что 25 лет обеспечивал экс-супругу

Три тысячи долларов в месяц получала бывшая жена и сын певца.

У Антона Гусева из «Дома-2» объявился внебрачный сын

 Выяснилось, что около 7 лет назад у экс-звезды из «Дома-2» Антона Гусева был мимолетный...

Подтасовка на Евровидении? Представитель Нидерландов мог знать о победе до оглашения результатов

Небольшая техническая деталь может говорить об отсутствии «сюрприза» в победе Дункана...
Новости партнеров
КОММЕНТИРОВАТЬ