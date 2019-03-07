Симона будет мамой? Тимати может лишить Шишкову родительских прав из-за «скверного» воспитания дочери

Постоянно кричит и не слушается - можно заметить, что наследница рэпера ведет себя так только с моделью, возможно, что Тимати отберет дочку у Алены и передаст ее своей матери, ведь именно она справляется с ребенком, а Алиса с ней ведет себя сдержаннее.

После расставания известной модели Алены Шишковой и рэп-исполнителя Тимура Юнусова, более известного под псевдонимом Тимати, наследница, которая родилась в отношениях, осталась на воспитании матери. Однако пользователи удивляются поведению девочки в присутствии Алены, говоря ей о том, что с бабушкой Алиса ведет себя воспитаннее и культурнее.

В своем личном микроблоге в социальной сети Instagram Шишкова опубликовала несколько видео, где они вместе с Алисой развлекаются дома. Правда, то, что делает ребенок совсем не назовешь развлечением. Она кричит, не слушается, перебивает, прыгает прямо на свою мать, машет руками перед лицом - разве это нормально? По предположению из сети, Тимати может лишить Шишкову родительских прав из-за «скверного» воспитания дочери. «Избалованная какая-то девочка, даже не слушается», «С Симоной она так себя не ведет», «Жутко избалованная, сразу видно, что все дозволено», «С матерю Тимати она сдержаннее и не такая «дикая», мне кажется, что Тимати отдаст ей на воспитание, ведь она все равно больше времени с ней проводит», - возмущаются пользователи.

В очередной раз они убедились в том, что рядом с матерью Тимати 5-летняя девочка растет послушным ребенком, ведь женщина постоянно обучает и развивает внучку, а та осваивает с каждым разом все больше знаний и навыков. Похоже, что Тимур, действительно, может задуматься над тем, кто же будет воспитывать его наследницу. Может, Симона станет мамой для Алисы? Девочка чувствует себя вполне счастливой и спокойной рядом с женщиной, а ведь именно она может научить девочку хорошим манерам и порядочности.