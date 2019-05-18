Выпил за любовниц. Николаев оставил жену и уехал «куражиться» в Юрмалу

Об этом свидетельствуют фото композитора в Instagram, где он позирует в компании неизвестных дам и алкоголя.

Музыкант и композитор Игорь Николаев в последнее время часто фигурирует в СМИ. Его деятельность обсуждается в основном в негативном ключе. Фанаты то и дело уличают его в пристрастии к алкоголю и постоянным изменам законной жене. Но Игорь, видимо, не унывает. Он изо всех сил пытается играть в счастливую семью, публикуя снимки с маленькой дочкой, считают фанаты.

Недавняя публикация композитора натолкнула пользователей сети на различные мысли. На ней Игорь позировал в компании двух девушек и мужчины. На снимке был виден столик «друзей». Там стояли различные бокалы, из которых, судя по всему, компания употребляла алкоголь. Стоит отметить, что Юлия Проскурякова не участвовала в поездке мужа и на тот момент находилась в Москве, занимаясь своей творческой деятельностью. Можно сделать вывод, что Николаев оставил жену и уехал «куражиться» в Юрмалу.

Судя по всему, гастроли жены дали Николаеву повод выпить за любовниц, и он отправился на курорт за новыми ощущениями. Видимо семейная жизнь с Проскуряковой утомили музыканта, и он буквально «вырвался на свободу» с помощью этой поездки. Сложно представить, как чувствует себя Проскурякова, когда ее муж позволяет себе «сбегать» от семьи и проводить время в компании неизвестных женщин. Видимо, брак Николаева и Проскуряковой находится на грани развода.