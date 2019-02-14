Дженнифер Энистон рассказала о встрече с Джоли перед изменой Питта

Дженнифер Энистон за долгие годы после развода с Брэдом Питтом старалась не комментировать свое отношение к разлучнице Анджелине Джоли. Недавно звезда сериала «Друзья» вспомнила о своей единственной встрече с Джоли перед изменой Питта.

Незадолго до развода Дженнифер Энистон и Бреда Питта у актрисы состоялась единственная встреча с конкуренткой Анджелиной Джоли. Об этом актриса рассказала в интервью для Vanity Fair.

В 2004 году Энистон случайно увидела Джоли на парковке съемочной площадки «Мистер и миссис Смит». Проект тогда только начинали снимать. Актриса, увидев напарницу мужа, сама заговорила с Джоли. Она представилась и сообщила, муж рад такому сотрудничеству. Кроме этого, Энистон выразила пожелание о том, чтобы коллеги провели друг с другом время хорошо. Однако она не знала, что слова окажутся пророческими.

Это была единственная встреча Энистон и Джоли. Спустя некоторое время Питт рассказал жене, что он изменил ей и любит другую. Супруги подали на развод после того, как выяснилось, что Джоли беременна. В 2005 году пара официально развелась.

Энистон призналась, что данный разговор с Джоли впоследствии сильно ранил ее. Но сейчас между Питтом и Энистом наладились дружеские отношения. В СМИ даже ходят слухи, что у бывших супругов снова завязался роман после того, как Брэд развелся с Анджелиной. Однако общие друзья актеров утверждают, что связь между бывшими супругами только приятельская.