Судьба Джоли повторилась? Из-за операции у Пынзарь могла нарушиться лицевая мимика

Вчера, 23:10 \\ Шоу-бизнес

Лицо Дарьи словно «окаменело», потеряв былую живость.

Супруга экс-участница шоу «Дом-2» Сергея Пынзаря Дарья решилась стать красивее и задуманное осуществила. Внешне она, даже с фиксирующими повязками на голове, пыталась транслировать на подписчиков радость и позитив, но по ее действиям в соцсетях в какой-то момент стала заметна паника. Когда мир ошарашила новость о том, что у Анджелины Джоли начался частичный паралич лица, Дарья подписалась на артистку, а также на новую клинику пластической хирургии, а ту, в которой делала операцию, больше ни разу не упомянула.

Значит ли это, что последствия пластики разочаровали Дарью, и она побежала их исправлять у другого специалиста? На самом деле, все может быть. Но что же можно увидеть сейчас? У Пынзарь лицо действительно имеет идеальный овал, кожа гладкая, второго подбородка нет. Но почему-то у Дарьи на всех фото мимика стала очень бедной, знаменитость словно не может лишний раз улыбнуться или нахмурить брови. Неужели судьба Джоли повторилась? Ведь если врач во время операции отрезал Даше часть мышцы и задел нерв, то из-за этого у Пынзарь могла нарушиться лицевая мимика. Это может быть действительно страшный итог бесконечной погони за красотой, ведь восстанавливать поврежденные нервы сейчас медицина не умеет.

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Автор - Твардовская Нина
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