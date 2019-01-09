«Он сломал меня»: Подозреваемая в убийстве жена Круга рассказала жуткую правду о семейной жизни

Вчера, 22:23 \\ Шоу-бизнес

«Тайная» жена певца решилась рассекретить ужасы отношений с певцом спустя 17 лет после его смерти.

Секрет неизвестной личной жизни Михаила Круга раскрылся, когда гостьей передачи «Прямой эфир» стала его первая любовь, Марина Базанова. Примечательно, что именно она была одной из подозреваемых в убийстве певца. Сейчас женщине 65 лет и она живёт в Твери. За несколько недель до 17-ой годовщины трагической смерти шансонье дама решила выйти из тени и поделится счастьем и жуткой правдой о семейной жизни с Михаилом.

По словам женщины, они первый раз познакомились, когда исполнителю «Владимирского централа» было 15, а ей – всего 14. Марине удалось сразу покорить сердце будущей звезды и они был вместе до того времени, пока Круг не пошёл в армию. Здесь их дорожки разошлись: Базанова вышла замуж и родила дочь, а Михаил начал петь и посвящать песни своей неразделённой любви (к примеру, «Девочка-пай»).

Второй шанс судьба дала паре спустя пятнадцать лет. Влюблённые даже официально поженились, но конфликт в их жизни произошёл из-за того, что Базанова сделала аборт вопреки желанию супруга иметь детей. Тогда Круг отобрал у жены документы и заставил сидеть дома. «Он сломал меня. Для меня это годы пытки. Я перешагнула через свою судьбу, не надо было этого делать» - подчеркнула Марина в интервью журналистам.

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Автор - Балог Анна
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