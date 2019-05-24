Экс-солистка «Серебра» Кищук загремела в отдел полиции

Вчера, 23:00 \\ Шоу-бизнес

Небо в клеточку или съемки «воровского» клипа? Певица пока не раскрыла подробности возможного задержания.

В Сети активно обсуждают новые фотографии, на которых экс-солистка «Серебра» Катя Кищук находится в отделении полиции. Эти снимки «вплыли» на странице одной из ее знакомых, но пока до конца не понятно, как девушка загремела в КПЗ. На ней надета мешковатая одежде, а макияж и прическа совершенно отсутствует. Хотя вряд ли такая звезда совершила какое-либо правонарушение. Видимо, даже милиционеры «фанатеют» от певицы, что решили сделать себе фото на память на фоне своего отделения.

Некоторые поклонники предположили, что это очередной пиар-ход, и никакого инцидента не было в помине. Возможно, Кищук решилась снять скандальный клип на одну из своих песен и в качестве локации выбрала достаточно необычное место. Теперь остается ждать, как она сама отреагирует на эти снимки.

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Автор - Александра Рождественская
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