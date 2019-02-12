Где детей воспитывать? Дмитренко публично пообещал Рапунцель много детей и дом

Любящий супруг озаботился «гармоней» в семье, но умолчал о том, где эту гармонию «строить».

Сегодня Дмитрий Дмитренко, участник телепроекта «Дом–2», решил доказать искренность своих чувств по отношению к супруге Ольге Рапунцель. Поделившись милыми словами в социальных сетях, любящий супруг решил вспомнить о «больной» теме в семье, а именно о доме, который так долго Дима собирается приобрести, но всё никак.

«Моя семья – самое драгоценное, что у меня есть. И я буду делать все, чтобы сохранить любовь и гармонию. Обещаю, дорогая моя, что у нас будет свой дом, наполненный уютом и теплом. Будет собака и много детей», – голословно заявил Дмитрий в Instagram.

Дима публично пообещал Рапунцель не только дом, успокаивая, видимо, её самолюбие, но и много детей. Конечно, все поклонники пары знают, что паре негде воспитывать эту «кучу» детей, о которой говорит Дмитренко, но тем не менее, супруг обнадёживает свою жену ложными надеждами.