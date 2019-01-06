Принц стал марионеткой? Друзья Гарри продолжают ненавидеть Меган Маркл

Королевский биограф Анджела Леви считает, что всё дело в ревности к экс-актрисе.

Анджела Леви на днях дала короткий комментарий британским СМИ и уверила королевских поклонников в том, что конфликты между друзьями принца Гарри и его супругой Меган Маркл до сих пор не прекращаются. Как оказалось, близкое окружение принца продолжает буквально ненавидеть герцогиню Сассекскую и даже после рождения маленького наследника пары ситуация не изменилась. Некоторые из друзей Гарри считают, что Меган сделала из мужа марионетку, которой может свободно управлять.

Однако по мнению биографа, всё дело в ревности. Друзья могут просто ревностно относится к тому факту, что Гарри стал настоящим семьянином, а потому много времени уделяет супруге и маленькому сыну Арчи. Напомним, что до знакомства с Маркл принц часто веселился с друзьями на шумных вечеринках и больше проводил время с товарищами, нежели с очередными девушками.