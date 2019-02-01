Это любовь! В сети появились кадры с закрытой свадьбы Потапа и Насти Каменских

Знаменитый творческий дуэт официально стал супружеской парой.

Творческий дуэт репера Потапа и певицы Насти Каменских 16 лет выступал на одной сцене, и если в начале их пути к славе им часто приписывали роман, то в последние годы уже мало кто верил в это. Тем более, и Потап, и Настя постоянно опровергали слухи о том, что встречаются, а поклонники действительно им поверили, но, как оказалось, очень зря. Сегодня сначала вышел очень романтический клип Каменских и Потапа, а потом в Сети появились кадры с их закрытой свадьбы.

Даже несмотря на плохое качество фото (видимо, это скриншоты из видеоролика), можно узнать знаменитых артистов в женихе и невесте. И это на самом деле любовь! Один только взгляд Потапа на Настю, идущую к нему в подвенечном платье и фате, говорит о многом.

Кроме того, если присмотреться к кадру с поцелуем, то можно заметить странное выражение лица репера — он будто плачет. Эта влюбленная пара действительно долго ждала этого дня, за них остается только порадоваться и пожелать их счастливой и долгой семейной жизни.