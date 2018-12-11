Драмы больше нет: Анджелина Джоли и Брэд Питт помирились ради детей

Вчера, 21:00 \\ Шоу-бизнес

Звёздная пара решила вместе воспитывать наследников.

Прошло около месяца, как после трёх судебных разбирательств Анджелину Джоли и Брэда Питта всё-таки официально развели. Казалось бы после всех комментариев, озвученных адвокатами, примирение между актёрами просто невозможно.

Американские журналисты сообщают, что на данный момент все конфликты в паре улажены и драмы больше нет. Вероятно, звёзды помирились ради детей: ведь и Питт, и его жена до последнего отстаивали права на наследников. Так что вполне естественно, что единственное решение в их случае – совместное воспитание шестерых детей.

По словам источника, оба супруга решили двигаться вперёд, хоть и в разных направлениях. На данный момент они много времени проводят вместе и сосредоточены на малышах. Вообще, после развода Брэд стал намного спокойнее и уравновешенней: несколькими неделями ранее он впервые, почти за двадцать лет, попросил прощения у экс-супруги Джениффер Энистон, с измены которой, собственно, и начался их роман с Анджелиной.

Поделиться новостью:
Автор - Балог Анна
Главное за неделю

Евгения Феофилактова не хочет, чтобы сын носил фамилию Гусев

Бывшая участница «Дом-2» считает, что бывший муж портит репутацию их маленького сына.

Лазарев не смог. На «Евровидении-2019» победили Нидерланды

Россия вошла в тройку победителей.

Сын или Канны? Лопырева ищет оправдание желанию бросить ребенка ради бала

 Модель уже собрала чемоданы и теперь, похоже, стыдится своего решения.

Анфиса очаровала? Корчевников и Чехова могли закрутить роман

 Даже мама звезды «Кадетства» одарила актрису лестными комплиментами.

Это финал? Бредли Купер вышел на публику с эффектной блондинкой

Артист променял красавицу-супермодель на неизвестную блондинку.

Поцелуй от Леди Гаги. Почему Бредли Купер и Ирина Шейк расстались?

 Самая красивая пара Голливуда внезапно рассталась. По одной из версий, причиной стала...

«Купили» как на Голос. Дети? Киркоров может подать апелляцию на результаты Евровидения

Судя по всему, поп-король не стерпит проигрыша подопечного и поспешит вмешаться в вопрос...

Отца и след простыл: Ирину Шейк вместе с дочерью заметили папарацци в Лос-Анджелесе

Российская супермодель в очередной раз подогрела слуги о расставание с голливудским...

Дочь Валерия Меладзе отвернулась от отца из-за конфликтов с мачехой

Об этом свидетельствуют «вымученные» улыбки Инги при встречах с семьей отца, косые...

Газманов публично признался, что 25 лет обеспечивал экс-супругу

Три тысячи долларов в месяц получала бывшая жена и сын певца.

У Антона Гусева из «Дома-2» объявился внебрачный сын

 Выяснилось, что около 7 лет назад у экс-звезды из «Дома-2» Антона Гусева был мимолетный...

Подтасовка на Евровидении? Представитель Нидерландов мог знать о победе до оглашения результатов

Небольшая техническая деталь может говорить об отсутствии «сюрприза» в победе Дункана...
Новости партнеров
КОММЕНТИРОВАТЬ