Драмы больше нет: Анджелина Джоли и Брэд Питт помирились ради детей

Звёздная пара решила вместе воспитывать наследников.

Прошло около месяца, как после трёх судебных разбирательств Анджелину Джоли и Брэда Питта всё-таки официально развели. Казалось бы после всех комментариев, озвученных адвокатами, примирение между актёрами просто невозможно.

Американские журналисты сообщают, что на данный момент все конфликты в паре улажены и драмы больше нет. Вероятно, звёзды помирились ради детей: ведь и Питт, и его жена до последнего отстаивали права на наследников. Так что вполне естественно, что единственное решение в их случае – совместное воспитание шестерых детей.

По словам источника, оба супруга решили двигаться вперёд, хоть и в разных направлениях. На данный момент они много времени проводят вместе и сосредоточены на малышах. Вообще, после развода Брэд стал намного спокойнее и уравновешенней: несколькими неделями ранее он впервые, почти за двадцать лет, попросил прощения у экс-супруги Джениффер Энистон, с измены которой, собственно, и начался их роман с Анджелиной.