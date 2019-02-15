«Себя пожалей и заткнись» – Водонаева жёстко унизила Риту Дакоту

Напомнив Рите о многочисленных изменах Соколовского, Алёна указала «место» скандальной певице.

Алёна Водонаева, скандальная светская львица, модель и журналист, даже в своих интервью решается на откровенную провокацию. В этот раз от острых словцов знаменитости пострадали многие: от Веры Брежневой до Ксении Бородиной , но особенно «досталось» Рите Дакоте, бывшей супруге Влада Соколовского.

В недавний скандал, который окутал личность Алёны, вмешались многие звездные дамочки, среди которых была и Дакоты. «Кто ты вообще?» — риторически спрашивает Алёна в интервью, комментируя персону Дакоты. Водонаева жестко унизила Риту, которая вмешалась в чужой скандал, решив внести свое мнение.

Как оказалось, Водонаева неоднократно поддерживала Дакоту в её творческом продвижении, о чём просила сама Рита. Взамен же Алёна ничего никогда не просила, и для неё было шоком узнать, что её доброту Рита не оценила и стала лить грязь на журналистку. Говоря о том, что Алёну нужно пожалеть, Дакота нажила себе непримиримого врага, который, видимо, решил сейчас отомстить.

«У тебя под носом изменяли все эти годы! Ты себя пожалей и заткнись!..Куда ты тявкаешь, а особенно про пожалеть? Когда мне это прислали, я засмеялась просто», — подытожила в своём интервью Алёна.