Сравняет счёт? Киркоров может «подкатить» к бывшей Баскова ради мести

Вчера, 19:00 \\ Шоу-бизнес

Вероятно, Оксана Фёдорова может стать «трофеем» в вечном соперничестве «короля» и «натурального блондина».

 Конкуренцию между Николаем Басковым и Филиппом Киркоровым не обсудил, наверное, только ленивый. Долгие годы артисты соперничают по любому поводу: кто богаче, успешней, талантливей и обольстительней. И хотя певцы официально отрицают игру «конкурентов», однако, не упускают возможности лишний раз сравнять «мнимый» счёт. Так, доказать своё превосходство в любовной «битве» решился Филипп Киркоров. Как известно, вчера прошла ежегодная премия «Topical Style Awards 2019», где звание «Самый стильный» досталось Королю поп-эстрады Филиппу Киркорову. Об этом в соцсети заявил певец, опубликовав снимки с мероприятия.

Примечательно, что особой благодарностью Филипп отметил Оксану Фёдорову, подкрепив к посту неоднозначный снимок в тёплых объятиях теледивы. К слову, долгое время Фёдорову и главного конкурента Киркорова Николая Баскова связывали романтические отношения, паре даже предсказывали скорую свадьбу, однако, «натуральный блондин» заявил о расставании по неведомой причине. Не исключено, что Киркоров может воспользоваться шансом и «подкатить» к бывшей Баскова ради мести, ведь, очевидно, на фоне ревности соперника Филипп сможет не только потешить своё самолюбие, но и в очередной раз доказать своё первенство.

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Автор - Лера Тихомирова
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