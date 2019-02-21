Две Аллы в прозрачных юбках. Киркоров превращает дочь в копию Пугачевой

Стиль наследницы поп-короля оказался удивительно похожим на одежду бывшей жены Филиппа.

Когда у поп-короля российской эстрады Филиппа Киркорова родилась дочь, он долго не раздумывал над тем, как ее назвать – девочка получила имя Алла-Виктория. Как объяснял артист, Алла – это в честь его Аллы Пугачевой, а Виктория – в честь покойной матери артиста. Кроме того, на последнем дне рождения девочки Киркоров пожелал своей дочери быть похожей на Примадонну. Но на этом артист даже не думает останавливаться, и недавно он вышел в свет со своими детьми, а стиль одежды Аллы-Виктории уж очень сильно напоминал некоторые наряды Пугачевой.

Совпадение ли то, что две Аллы выходят в свет очень похожих прозрачных юбках? Если Пугачева свободна сама выбирать, что из предложенного стилистом ей надевать для выхода на публику, то дочь певца вряд ли занимается этим состоятельно. Киркоров – очень большой модник, для него одежда имеет огромное значение, и, видимо, неспроста он превращает дочь в копию Пугачевой. Возможно, он таким образом стремится сделать Аллу-Викторию такой же популярной, как Примадонна, мечтает о ее карьере в кино или музыке. Впрочем, уже с уверенностью можно сказать, что девочке, скорее всего, всю жизнь придется прожить под прицелом фотокамер благодаря своему происхождению.