Тарзан «прокидал»? Королёва отомстит мужу, встретив день рождения с первым встречным

Певица подогрела слухи о разводе с супругом-стриптизером.

Практически с Нового Года поклонники говорят о разладе между Наташей Королёвой и её супругом, Сергеем Глушко. Похоже на то, что, несмотря на двадцатилетний стаж семейной жизни, в отношениях пары всё же случился разлад. Вариантов причин расставания немало: есть информация и об изменах мужа, и о его плохом отношении к певице, и даже о неспособности подарить Наташе долгожданного второго ребёнка.

Накануне своего дня рождения Королёва подогрела слухи о разводе: она подтвердила на своей официальной странице в социальной сети, что не будет встречать праздник в кругу семьи, а вместо этого даст сольный концерт. Более того, звезда пообещала в этот день встретиться с поклонником, победителем конкурса, можно сказать – с первым встречным. Возможно, такое решение спровоцировано именно тем, что Тарзан «прокидал» возлюбленную и отказался прийти на юбилей, вот она и собралась отомстить мужу.