Анфиса очаровала? Корчевников и Чехова могли закрутить роман

Вчера, 21:30 \\ Шоу-бизнес

Даже мама звезды «Кадетства» одарила актрису лестными комплиментами.

 Как известно, перед чарами известной ведущей Анфисы Чеховой не может устоять буквально ни один мужчина. Так, даже один из самых закоренелых холостяков Борис Корчевников рискует попасть в сети роскошной брюнетки. Как оказалось, Анфиса стала гостьей программы «Судьба человека», где Борис является несменным ведущим. В соцсети Анфиса опубликовала неоднозначный фрагмент из выпуска, где «парочка» обменивается лесными комплиментами.

 Судя по всему, Чехова настолько очаровала звезду «Кадетства», что тот даже упомянул в беседе свою маму. «Вы нравитесь моей маме»,— сказал ведущий Анфисе. К тому же, во время занятия по йоге артистка буквально поставила ведущего на колени, на что Борис и вовсе заявил, что ради такой женщины, как Анфиса, не прочь стать в любую позу.

Очевидно, за такими неоднозначными знаками внимания может скрываться нечто большее, чем профессиональные отношения. Не исключено даже, что Корчевников и Чехова могли закрутить роман после съёмок шоу. К тому же, в последнее время Анфиса пребывает весьма в романтическом настроении, публикуя неоднозначные стихи и высказывания о любви в соцсети, возможно, поводом для «творчества» мог стать именно Борис.

Поделиться новостью:
Автор - Лера Тихомирова
Главное за неделю

Евгения Феофилактова не хочет, чтобы сын носил фамилию Гусев

Бывшая участница «Дом-2» считает, что бывший муж портит репутацию их маленького сына.

Лазарев не смог. На «Евровидении-2019» победили Нидерланды

Россия вошла в тройку победителей.

Сын или Канны? Лопырева ищет оправдание желанию бросить ребенка ради бала

 Модель уже собрала чемоданы и теперь, похоже, стыдится своего решения.

Анфиса очаровала? Корчевников и Чехова могли закрутить роман

 Даже мама звезды «Кадетства» одарила актрису лестными комплиментами.

Это финал? Бредли Купер вышел на публику с эффектной блондинкой

Артист променял красавицу-супермодель на неизвестную блондинку.

Поцелуй от Леди Гаги. Почему Бредли Купер и Ирина Шейк расстались?

 Самая красивая пара Голливуда внезапно рассталась. По одной из версий, причиной стала...

«Купили» как на Голос. Дети? Киркоров может подать апелляцию на результаты Евровидения

Судя по всему, поп-король не стерпит проигрыша подопечного и поспешит вмешаться в вопрос...

Отца и след простыл: Ирину Шейк вместе с дочерью заметили папарацци в Лос-Анджелесе

Российская супермодель в очередной раз подогрела слуги о расставание с голливудским...

Дочь Валерия Меладзе отвернулась от отца из-за конфликтов с мачехой

Об этом свидетельствуют «вымученные» улыбки Инги при встречах с семьей отца, косые...

Газманов публично признался, что 25 лет обеспечивал экс-супругу

Три тысячи долларов в месяц получала бывшая жена и сын певца.

У Антона Гусева из «Дома-2» объявился внебрачный сын

 Выяснилось, что около 7 лет назад у экс-звезды из «Дома-2» Антона Гусева был мимолетный...

Подтасовка на Евровидении? Представитель Нидерландов мог знать о победе до оглашения результатов

Небольшая техническая деталь может говорить об отсутствии «сюрприза» в победе Дункана...
Новости партнеров
КОММЕНТИРОВАТЬ