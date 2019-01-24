Анфиса очаровала? Корчевников и Чехова могли закрутить роман

Даже мама звезды «Кадетства» одарила актрису лестными комплиментами.

Как известно, перед чарами известной ведущей Анфисы Чеховой не может устоять буквально ни один мужчина. Так, даже один из самых закоренелых холостяков Борис Корчевников рискует попасть в сети роскошной брюнетки. Как оказалось, Анфиса стала гостьей программы «Судьба человека», где Борис является несменным ведущим. В соцсети Анфиса опубликовала неоднозначный фрагмент из выпуска, где «парочка» обменивается лесными комплиментами.

Судя по всему, Чехова настолько очаровала звезду «Кадетства», что тот даже упомянул в беседе свою маму. «Вы нравитесь моей маме»,— сказал ведущий Анфисе. К тому же, во время занятия по йоге артистка буквально поставила ведущего на колени, на что Борис и вовсе заявил, что ради такой женщины, как Анфиса, не прочь стать в любую позу.

Очевидно, за такими неоднозначными знаками внимания может скрываться нечто большее, чем профессиональные отношения. Не исключено даже, что Корчевников и Чехова могли закрутить роман после съёмок шоу. К тому же, в последнее время Анфиса пребывает весьма в романтическом настроении, публикуя неоднозначные стихи и высказывания о любви в соцсети, возможно, поводом для «творчества» мог стать именно Борис.