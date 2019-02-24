Любовь или фейк? Влюбленные Потап и Каменских готовятся к закрытой свадьбе

Рэпер подарил невесте трогательную песню за день до бракосочетания.

Потап и Настя Каменских сотрудничают и выступают вместе уже много лет, за это время накопилось немало слухов об их романе. Поклонники постоянно хотели их поженить, только пара постоянно «увиливала» от каверзных вопросов и не подтверждала существование чувств. Но недавно стало известно, что Потап и Каменских влюблены друг в друга и готовятся к закрытой свадьбе, которая состоится сегодня, 23 мая.

Вчера Потап представил лирический трек «Константа» из предстоящего альбома и клип в стиле love stoty. Неудивительно, что главной героиней стала Настя. «Это лирика о самом главном – о союзе наших галактик, о нашей любви», – трогательно написал исполнитель, а певица отреагировала не менее нежным постом в ответ.

Стоит отметить, что даже в день свадьбы Настя не забывает о занятиях спортом и с утра уже успела пробежаться по парку.

Из-за того, что пара очень долго скрывала свою любовь, многие сначала не поверили в реальность происходящего. Любовь или все-таки фейк? Не исключено, что псевдо-свадьба может спасти карьеру артистов. Сейчас они уже не такие популярные, как прежде, ведь на звездный Олимп вышли более молодые исполнители. Возможно, Потапу захотелось впервые записать композицию в совершенно новом стиле, а «игра в любовь» как раз отлично подходит для антуража.