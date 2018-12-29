Сын или Канны? Лопырева ищет оправдание желанию бросить ребенка ради бала

Вчера, 21:59 \\ Шоу-бизнес

Модель уже собрала чемоданы и теперь, похоже, стыдится своего решения.

 В последнее время Викторию Лопыреву сопровождает в СМИ лишь дурная слава. После ее расставания с Николаем Басковым пошло много нелестных слухов о причинах произошедшего, а после новости о ее беременности от женатого любовника Игоря Булатова у нее появилось еще больше хейтеров.

 По этой причине неудивительно, что лавины критики продолжают опускаться на модель даже после родов. Вчера она опубликовала на личном Instagram-аккаунте пост, которым дала фанатам повод думать, что хочет бросить ребенка ради бала в Каннах. Так, она рассказала, что никак не может решить, ехать ей или нет. «Оторваться от сына даже на 3 дня - не могу себя заставить!», - пишет Лопырева.

 Тем не менее, можно подумать, что ее действия противоречат словам: для посещения мероприятия она уже подготовила наряд, заказала стилистов и даже, видимо, сообщила о прибытии нескольким таблоидам. Однако она все же попросила подписчиков дать ей совет насчет того, как поступить и что выбрать, сына или Канны.

Хотя вопрос и был задан, кажется, что Виктория Лопырева лишь ищет для себя оправдание, чтобы поехать. Похоже, она действительно горит желанием посетить вечер и просто ищет поддержки своего решения у фанатов, боясь очередного потока критики от них.

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Автор - Мартина Корф
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