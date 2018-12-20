«Новая жизнь у меня» - Поделилась Ани Лорак с журналистами

Каролина рассказала, о новых начинаниях в своей жизни на премии Topical Style Awards.

Каролина рассказала, о новых начинаниях в своей жизни на премии Topical Style Awards.

Ани Лорак появилась на вручении премии Topical Style Awards, где певицу оценили, как самую стильную и элегантную девушку. Напомним, что с 2009 года Ани Лорак была замужем за бизнесменом Муратом Налчаджиоглу. Развелась Ани со своим мужем зимой 2019 года. По слухам, семья распалась из-за многочисленных измен Мурата. Певица устала закрывать глаза на похождения супруга после того, как в сети появилось видео, на котором Мурат оказывал многочисленные знаки внимания стройной брюнетке.

«Новая жизнь у меня. Новые песни, новый стиль, новые ощущения себя. Внутри такое чувство, что все ощущаю по-новому. Дышится по-другому и поется. В этом году у меня выйдет новый альбом. Готовлю его к дню рождения. Мы думаем над новой концертной программой», — расхвалила себя Ани Лорак во время беседы с журналистами.

После у певицы спросили, влюблена ли Каролина в кого-то, та улыбнулась и ответила, что это секрет. И с улыбкой решила рассказать о своей единственной дочке. По информации из СМИ, у Ани Лорак роман с Сергеем Лазоревым на протяжении трех месяцев. Они отдыхают вместе, а так же пару часто встречают их фолловеры. Каролина его сильно поддерживала перед Евровидением, ходят слухи, что семья могла распасться из-за возможного романа Лорак с Лазаревым. А тут, в нужное время появилось видео, где муж Каролины обжимается с горячей брюнеткой.