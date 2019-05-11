Плакало миллиардное наследство. Любовнице Петросяна приходится работать на износ

После информации о расставании, Татьяне Брухуновой приходится проводить все свое время на работе, возвращаясь домой в 3 часа ночи, пока Евгений занят разводом со Степаненко.

В сети пошел слух о том, что любовница Евгения Петросяна рассталась с комиком, так как он боится, что его бывшая супруга Елена Степаненко отсудит у него состояние в 1,5 миллиарда рублей. Предполагается, что Петросян ушел в карьеру, забыв о Брухуновой, чтобы не провоцировать бывшую супругу и не давать поводов для сплетен и скандалов в СМИ.

В свою очередь, Татьяна видимо лишилась расположения состоятельного возлюбленного и ей приходится проводить больше времени на работе, так как вчера девушка вернулась домой почти в 4 утра, а на следующий день в 9 снова работа. Складывается впечатление, что ей не видать денег Петросяна и она вынуждена работать сверхурочно, чтобы оставаться на плаву. Подписчики высказались, что плакало миллиардное наследство Петросяна для Брухуновой.

Петросян мог перестать уделять внимание молодой любовнице по той причине, что Елена Степаненко остро на это реагировала. Изначально она собиралась отсудить у мужа почти 80% совместно нажитого имущества, а это несколько квартир в Москве, дом-музей, коллекция антиквариата и другие ценности. Но впоследствии, Степаненко успокоилась и согласилась на половину имущества комика, а Петросян оставил Брухунову одну без денег, поэтому его экс-помощнице приходится работать на износ почти до утра.