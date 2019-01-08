«Проклятье на всю жизнь»: Самбурская высказалась об участии в «Универе»

Вчера, 11:00 \\ Шоу-бизнес

По всей видимости, роль в популярном сериале стала для Настасьи Самбурской чем-то вроде клейма. Это стало ясно из её диалога с поклонницей.

Несмотря на народную любовь к героине Самбурской, актриса считает своё участие в сериале чем-то вроде клейма. Даже подписчики, расхваливающие творчество Настасьи в Instagram, не смогли её переубедить:

«Я обожаю вашу роль именно в «Универе». Больше бы сериалов на такую тему», - написала поклонница в комментариях под постом Самбурской.

Актриса, в свою очередь, не оценила комплимент и жёстко ответила поклоннице:

«Нет, это звучит как проклятье на всю жизнь».

Такое отношение неудивительно, учитывая сложности в отношениях со съёмочной группой и режиссёром сериала. В 2016 году, когда студия отказалась продлевать контракт с Настасьей, в сети распространились слухи о тяжёлом характере актрисы и конфликтах на площадке, из-за которых Самбурская якобы и перестала сниматься.

Коллеги даже сообщали, что из-за нрава актрисы порой тормозился весь съёмочный процесс. А по последним данным ее выглали из театра на Малой Бронной без объяснения причин.

По всей видимости, эти слухи близки к истине, раз по отношению к прославившему её сериалу Настасья использует слова «проклятье на всю жизнь».

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Автор - Ефим Симокайтис
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