Купер по блондинкам, Шейк по брюнеткам: Модель «засветила» близкую связь с Наоми Кэмпбелл

Нежное поздравление с днём рождения может скрывать тайну развода звёзд.

На днях Сеть взорвала новость о разрыве Бредли Купера и российской модели Ирины Шейк. Пара прожила вместе четыре года, а в 2017 у них появилась дочь Лея. Изначально причиной расставания считалась измена актёра: сначала его заподозрили в отношения с коллегой Леди Гагой, с которой они недавно сыграли главные роли в фильме «Звезда родилась».

А уже в мае папарацци застали Бредли в компании очаровательной светловолосой дамы: он держал её за руку и нёс женскую сумочку. Но, вполне возможно, не только Купер стал инициатором развода. Шейк «засветила» близкую связь с другой моделью, Наоми Кэмпбелл, когда поздравила её с днём рождения, а та нежно ответила «Спасибо, любовь моя». Наоми известна не только своей блестящей карьерой, но и неопределённой личной жизнью: в свои 49 актриса не была замужем, зато неоднократно была замечена в отношениях с женщинами. Вероятно, Купер «пошёл» по блондинкам, а Шейк – по брюнеткам, чтобы отомстить неверному супругу.