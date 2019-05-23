Ушёл на «пенсию» за Примадонной: Личный самолёт Пугачёвой стал экспонатом музея авиации

Вчера, 10:00 \\ Шоу-бизнес

Воздушный борт компании «Алроса» завершил сегодня последний полет в РФ.

Легенда советской авиации Ту-134 ушёл на «пенсию» вслед за Примадонной утром 22 мая. Как оказалось, личный самолёт Аллы Борисовны стал экспонатом музея авиации в Новосибирске. Последний рейс воздушный борт компании «Алроса» совершил из Иркутска в Мирный в компании 70 пассажиров. Примечательно, что легенда авиации прослужила более 35 лет с 1980-х годов выпуска. По данным СМИ, самолет не только активно снимался в советских фильмах, но и являлся личным самолётом Пугачёвой около года.

Стоит отметить, что воздушный борт отправился на «вечный прикол», как говорят пилоты, буквально вслед за «хозяйкой». Ведь только в апреле свой прощальный концерт дала Алла Борисовна, приуроченный 70-летию легендарной певицы. Является ли такое событие роковым знаком или случайностью навсегда останется загадкой. Так или иначе, а легенда авиации уже оставил неизгладимое впечатление не только на звёздных пассажиров аэроплана, но и на сотрудников борта: капитан воздушного корабля посвятил самолёту 30 лет жизни, а стюардесса Наталья буквально обрела на борту семью, встретив в салоне мужчину, который впоследствии стал любимым мужем.

Поделиться новостью:
Автор - Лера Тихомирова
Главное за неделю

Евгения Феофилактова не хочет, чтобы сын носил фамилию Гусев

Бывшая участница «Дом-2» считает, что бывший муж портит репутацию их маленького сына.

Лазарев не смог. На «Евровидении-2019» победили Нидерланды

Россия вошла в тройку победителей.

Сын или Канны? Лопырева ищет оправдание желанию бросить ребенка ради бала

 Модель уже собрала чемоданы и теперь, похоже, стыдится своего решения.

Анфиса очаровала? Корчевников и Чехова могли закрутить роман

 Даже мама звезды «Кадетства» одарила актрису лестными комплиментами.

Это финал? Бредли Купер вышел на публику с эффектной блондинкой

Артист променял красавицу-супермодель на неизвестную блондинку.

Поцелуй от Леди Гаги. Почему Бредли Купер и Ирина Шейк расстались?

 Самая красивая пара Голливуда внезапно рассталась. По одной из версий, причиной стала...

«Купили» как на Голос. Дети? Киркоров может подать апелляцию на результаты Евровидения

Судя по всему, поп-король не стерпит проигрыша подопечного и поспешит вмешаться в вопрос...

Отца и след простыл: Ирину Шейк вместе с дочерью заметили папарацци в Лос-Анджелесе

Российская супермодель в очередной раз подогрела слуги о расставание с голливудским...

Дочь Валерия Меладзе отвернулась от отца из-за конфликтов с мачехой

Об этом свидетельствуют «вымученные» улыбки Инги при встречах с семьей отца, косые...

Газманов публично признался, что 25 лет обеспечивал экс-супругу

Три тысячи долларов в месяц получала бывшая жена и сын певца.

У Антона Гусева из «Дома-2» объявился внебрачный сын

 Выяснилось, что около 7 лет назад у экс-звезды из «Дома-2» Антона Гусева был мимолетный...

Подтасовка на Евровидении? Представитель Нидерландов мог знать о победе до оглашения результатов

Небольшая техническая деталь может говорить об отсутствии «сюрприза» в победе Дункана...
Новости партнеров
КОММЕНТИРОВАТЬ