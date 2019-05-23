Ушёл на «пенсию» за Примадонной: Личный самолёт Пугачёвой стал экспонатом музея авиации

Воздушный борт компании «Алроса» завершил сегодня последний полет в РФ.

Легенда советской авиации Ту-134 ушёл на «пенсию» вслед за Примадонной утром 22 мая. Как оказалось, личный самолёт Аллы Борисовны стал экспонатом музея авиации в Новосибирске. Последний рейс воздушный борт компании «Алроса» совершил из Иркутска в Мирный в компании 70 пассажиров. Примечательно, что легенда авиации прослужила более 35 лет с 1980-х годов выпуска. По данным СМИ, самолет не только активно снимался в советских фильмах, но и являлся личным самолётом Пугачёвой около года.

Стоит отметить, что воздушный борт отправился на «вечный прикол», как говорят пилоты, буквально вслед за «хозяйкой». Ведь только в апреле свой прощальный концерт дала Алла Борисовна, приуроченный 70-летию легендарной певицы. Является ли такое событие роковым знаком или случайностью навсегда останется загадкой. Так или иначе, а легенда авиации уже оставил неизгладимое впечатление не только на звёздных пассажиров аэроплана, но и на сотрудников борта: капитан воздушного корабля посвятил самолёту 30 лет жизни, а стюардесса Наталья буквально обрела на борту семью, встретив в салоне мужчину, который впоследствии стал любимым мужем.