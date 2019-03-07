«Нравятся морщинки»: Ляйсан Утяшева рассказала о возрастных изменениях

Сегодня, 07:27 \\ Шоу-бизнес

33-летняя гимнастка Ляйсан Утяшева рассказала подписчикам в Инстаграме о своих возрастных изменениях. Жена Павла Воли призналась, что ей «нравятся морщинки», которые появляются вокруг глаз.

 

 В своем последнем посте в аккаунте Инстаграма Ляйсан Утяшева рассказала об изменениях, которые с ней происходят. Гимнастка отметила, что все желают оставаться молодыми всегда. Но жизнь, по мнению Утяшевой, более глубокая, сложная и объемная. Именно поэтому к ней с годами приходит осознание жизни.

Ляйсан Утяшева объяснила, что ей «нравятся морщинки», которые стали появляться на коже вокруг глаз. Происходящие возрастные изменения ее не пугают. Более того, она с благодарностью их принимает. Гимнастка не делает ничего для того, чтобы устранить морщинки или избавиться от веснушек.

 Помимо изменений во внешности, Утяшева рассказал о том, что является консерватором. Она любит часы со стрелкой, несмотря на то, что можно посмотреть время на смартфоне. Но консерватизм распространяется не на все ее взгляды. К примеру, изменения, которые происходят в обществе, она принимает. Утяшева отметила, роль женщине в современном обществе, которые получают свои заслуженные права.

Подписчики гимнастки признались, что восхищены внешностью Утяшевой. Она, по их мнению, воплощает в себе естественную красоту: «Эталон красоты, женственности, нежности, мудрости»; «Вот посмотришь на вас. Подпитаешься вашей естественностью. Оптимизмом и никакие проблемы не страшны»; «Миру нужно больше красивых женщин, которые не скрывают свои морщины, веснушки и родинки».

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Автор - Мария Титова
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