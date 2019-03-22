Виктор Дробыш раскритиковал двойные стандарты «Евровидения»

Сегодня, 06:37 \\ Шоу-бизнес

Дробыш придерживается мнения, что победитель «Евровидения» Дункан Лоуренс нарушил правила песенного конкурса, так как композиция «Arcade» открыто была исполнена еще в 2017 году.

 

Официальные представители Европейского вещательного союза не выявили нарушений и объяснили, что видеозапись, которая была опубликована на хостинге YouTube, никак не повлияла на победу голландца. По словам представителей, выпуск трека «Arcade» являлся неофициальным, а количество просмотров в свободном доступе не превысило нескольких сотен.

Продюсер Виктор Дробыш, продвигавший на песенном конкурсе Белорусскую участницу Зену, прокомментировал победу Лоуренса и запрет на допуск к голосованию Республики Беларусь как проявление двойных стандартов. За сутки до конкурса выяснилось, что страна отстранена от голосования из-за скандала с якобы разглашенными итоговыми результатами решения профессионального жюри.

Дробыш раскритиковал лицемерное поведение представителей и заявил, что при создании жестких правил на конкурсах, эти правила должны распространяться на всех участников без исключения.

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