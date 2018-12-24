Хейтеры затравили Бузову за очередной пост в Instagram

Пользователи поставили под сомнение наличие у артистки мозгов и таланта, а так же иронизировали по поводу пути достижения успеха.

Скандальная певица и телеведущая Ольга Бузова опубликовала в сети фото с ссадинами и синяками на ногах. Под фотографией расположился рассказ о том, как нелегко бывает певице на пути к своим целям.

«Через эту боль, синяки и усталость я иду к своей новой цели», — написала Бузова. Волна негативных комментариев к посту не заставила себя долго ждать. Многие пользователи сети обвинили телеведущую в инфантильности и невнимательности к людям, чьи профессии действительно являются тяжелыми и опасными. Некоторые подписчики вовсе усомнились в натуральности синяков, сделав предположение, что ноги певицы загримированы.

Часть посочувствовали Бузовой и выразили свою поддержку. Однако хейтеры устроили травлю артистки, требуя не взывать к жалости. «Показать бы тебе руки и ноги, все тело тех людей, кто работает день и ночь на стройках, на фермах и так далее, а не твои колени ободранные», — отозвался о публикации один из комментаторов.

Также, пользователи заметили, что многие из них очень много трудятся, недосыпают и недоедают, но никогда не жалуются.