Диеты никакой! Дарья Пынзарь вновь рискует оказаться на столе хирурга

Сегодня, 05:33 \\ Шоу-бизнес

Результат операции звезды «Дома-2» может остаться ненадолго. Девушка все еще не может контролировать свое питание.

Ни для кого не секрет, что Дарья Пынзарь любительница «улучшать» свою внешность. Телезвезда совсем недавно снова перенесла тяжелую операцию на лице. На этот раз Дарья оказалась на хирургическом столе с целью коррекции формы подбородка. После операции Пынзарь рассказала поклонникам, что довольна результатом и что чувствует себя счастливой. Подписчики же посчитали, что звезда вновь рискует посетить кабинет хирурга. После сделанной операции у Дарьи в Instagram-аккаунте достаточно часто мелькает еда, особенно сладкое.

Недавно девушка опубликовала пост, в котором посоветовала поклонникам магазин десертов. Также Пынзарь рассказала, что не удержалась и заказала себе сладостей. Многих фолловеров насторожил тот факт, что после операции по удалению второго подбородка, бывшая участница «Дома-2» продолжает употреблять сладкое. Некоторые из них посчитали, что Дарья до сих пор не может контролировать свое питание.

«Смотри, а то опять второй подбородок вырастит», «Диеты никакой!», «Меньше пончики ешь, а то не только щеки убирать придется», –комментируют публикацию подписчики. Также были и те, кто отметил, что Пынзарь и раньше была красивой, а сейчас только похорошела.

Многие фолловеры высказались, что недопонимают, зачем Пынзарь делает большое количество операций в 33 года, ведь у нее еще нет видимых признаков старения, а выглядит она хорошо и без операций. Вполне возможно, что у Дарьи есть комплексы, от которых она хотела бы избавиться с помощью хирурга. Подписчики надеются, что телезвезда полюбит себя и перестанет прибегать к пластике.

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Автор - Анастасия Соколова
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