Поцелуй от Леди Гаги. Почему Бредли Купер и Ирина Шейк расстались?

Самая красивая пара Голливуда внезапно рассталась. По одной из версий, причиной стала певица Леди Гага, которая все-таки добилась расположения Купера.

Модель Ирина Шейк и актер Бредли Купер вместе уже более 4 лет. 2 года назад в их семье появилась дочь – Лея. И казалось бы, что это самые долгосрочные отношения Бредли – были увенчаны успехом. Но, как сообщают зарубежные СМИ около месяца назад пара заявила о расставании. Так почему же Бредли Купер и Ирина Шейк расстались. Как сообщает издание Peopletalk, причины были две. Во-первых, Брэдли Купер винит Ирину Шейк в том, что он получил недостаточно много наград за фильм «Звезда родилась».

По слухам, Шейк могла бы сильнее его поддерживать и тогда бы у актера все получилось. А вторая, более веская – это отношение Купера к своей коллеге Леди Гаги. Певица снялась в фильме с Бредли - «Звезда родилась». После того, как парочка мило ворковала на церемонии награждения своей киноленты, а поцелуй от Леди Гаги закрепился на губах Купера в виде красной помады – Ирина Шейк еще несколько часов стойко улыбалась на камеру.

Но, буквально, через несколько дней – стало известно об их расставании. Не для кого не секрет, что после совместной работы фильма Леди Гага буквально влюбилась в голубоглазого красавчика и не скрывала своих чувств.

Несмотря на то, что она все-таки уступает во внешности самой красивой модели эпохи Ирины Шейк – она таки смогла скомпрометировать актера. И, как стало доподлинно известно, что сама Гага несказанно рада «случайному» расставанию семейной пары – она не исключает своих романтических отношений с Купером, хотя сам актер уверяет, что они просто друзья и коллеги.

Вполне вероятно, что таков был план певицы – сначала обозначить скандал в семье, а потом потихоньку завоевывать сердце Голливудского красавчика. С кем останется ребенок – пара еще не решила, но по слухам из зарубежных СМИ – они уже начли делить совместно-нажитое имущество.