«В чем купила – в том и закопала»: Фанаты Волочковой раскрыли тайну «дохлой» сирени

Сегодня, 23:10 \\ Шоу-бизнес

Без инструкции по пересадке Анастасия не додумалась вынуть куст из горшка, считают поклонники.

Анастасия Волочкова сегодня «почтила память» очень важного для нее куста сирени домашней фотосессией с растением. В своем микроблоге балерина посвятила «соседу» целый пост, похваставшись, что собственноручно «подарила жизнь» прекрасному кусту, ведь лично посадила некогда маленькую сирень вскоре после переезда в дом. Волочкова отметила, что это дерево в саду для нее очень символичное и важное.

А вот фанатов вид растения привел в ужас. В фан-аккаунте балерины поклонники высмеяли облезший куст сирени, который за несколько лет так и не превратился в крепкое и пышное растение: «Какая хозяйка – такой и куст». А некоторые интернет-эксперты и вовсе раскрыли тайну «дохлой» сирени. Поклонники с иронией предположили, что Волочкова была настолько взволнована выпавшей честью подарить жизнь кусту, что даже не догадалась вынуть купленное растение из горшка: «В чем купила – в том и закопала». Теперь сирень очень страдает, ведь его мощным корням из-за крепкого вазона некуда разрастись, а потому не может порадовать хозяйку красивыми и большими цветками. А Анастасия с гордостью хвастается «загибающимся» кустом, вызывая недоумение у поклонников.

К слову, зная о любви Анастасии к халявным подаркам некоторые фанаты предположили, что даже куст сирени был презентом от очередного воздыхателя, тем более, что некогда Волочкова уже связывала это растение с любовником, вспомнили пользователи Сети эпизод из «сказок» балерины.

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Автор - Диана Минина
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