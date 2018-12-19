«В чем купила – в том и закопала»: Фанаты Волочковой раскрыли тайну «дохлой» сирени

Без инструкции по пересадке Анастасия не додумалась вынуть куст из горшка, считают поклонники.

Анастасия Волочкова сегодня «почтила память» очень важного для нее куста сирени домашней фотосессией с растением. В своем микроблоге балерина посвятила «соседу» целый пост, похваставшись, что собственноручно «подарила жизнь» прекрасному кусту, ведь лично посадила некогда маленькую сирень вскоре после переезда в дом. Волочкова отметила, что это дерево в саду для нее очень символичное и важное.

А вот фанатов вид растения привел в ужас. В фан-аккаунте балерины поклонники высмеяли облезший куст сирени, который за несколько лет так и не превратился в крепкое и пышное растение: «Какая хозяйка – такой и куст». А некоторые интернет-эксперты и вовсе раскрыли тайну «дохлой» сирени. Поклонники с иронией предположили, что Волочкова была настолько взволнована выпавшей честью подарить жизнь кусту, что даже не догадалась вынуть купленное растение из горшка: «В чем купила – в том и закопала». Теперь сирень очень страдает, ведь его мощным корням из-за крепкого вазона некуда разрастись, а потому не может порадовать хозяйку красивыми и большими цветками. А Анастасия с гордостью хвастается «загибающимся» кустом, вызывая недоумение у поклонников.

К слову, зная о любви Анастасии к халявным подаркам некоторые фанаты предположили, что даже куст сирени был презентом от очередного воздыхателя, тем более, что некогда Волочкова уже связывала это растение с любовником, вспомнили пользователи Сети эпизод из «сказок» балерины.