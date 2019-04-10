Травести-шоу отдыхает – Лорак занялась продвижением русской «Кончиты Вурст»

Сегодня, 22:06 \\ Шоу-бизнес

Мужчина в женском образе покорил певицу, исполнив кавер на одну из ее песен.

Песни Ани Лорак являются очень популярными, поэтому многие поклонники и певцы-самоучки пытаются их перепеть. Недавно неизвестный парень из Санкт-Петербурга выставил на своей странице кавер на композицию Каролины «Я тебя ждала». К слову, голос у молодого человека действительно есть, но внешний вид вызывает странные ассоциации. На всех видео он поет в ярком «боевом раскрасе» и с женскими прическами. Обычно такой образ вызывает неприязнь со стороны россиян, но на этот раз парня хвалили за его оригинальную подачу. Видимо, Ани Лорак настолько понравилось исполнение, что она добавила отрывок ролика на свою страницу.

Судя по всему, Лорак занялась продвижением русской «Кончиты Вурст». Напомним, австриец в образе «мужчины с бородой» появился на «Евровидении» в 2014 году, и, как ни странно, стал победителем. Возможно, россиянин как раз пытался скопировать манеру подачи и внешний вид Томаса Нойвирта (так Вурст зовут в реальной жизни).

Травести-шоу отдыхает! Не исключено, что придирчивым фанатам Ани Лорак не понравится данная запись.

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Автор - Александра Рождественская
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