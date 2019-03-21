Под старость стал альфонсом? Петросян стараниями Степаненко может жить за счет любовницы

Экс-супруга «отжала» квартиру и «выколачивает» деньги у юмориста, который из-за закрытых счетов погряз в долгах.

Вместе с женой Еленой Степаненко юморист Евгений Петросян потерял прежнюю роскошную жизнь и годами накопленное имущество. Адвокат Народного артиста пожаловался на жестокость экс-супруги его подопечного, которая «встала в позу» и уже более 6 месяцев изводит Евгения Вагановича.

Сразу после развода Степаненко «отжала» у бывшего оформленную на него квартиру и поселилась в роскошный столичных апартаментах на 516 кв метров стоимостью порядка 600 млн рублей. Несмотря на то, что Петросяна она не пускает на порог и не позволяет ему даже вещи свои забрать, нескромные счета за коммунальные услуги оплачивал юморист, что Елена воспринимала в порядки вещей. По словам Жорина, его подзащитный оплачивал счета, пока Елена Степаненко окончательно не прижала его.

Как известно, все счета юмориста заблокированы до окончания судебных разбирательств. Суд возложил расходы за все экспертизы на Евгения Вагановича, однако у него нет денег на их оплату. Елена Григорьевна очень категорична, отказывается идти на компромиссы и даже беседовать с другой стороной, и пока она показывает характер – Петросян в финансовой западне.

Где сейчас проживает Евгений Ваганович не известно. Его единственным близким человеком стала любовница Татьяна Брухунова, которая, видимо, и приютила возлюбленного у себя. Не исключено, что погрязший в долгах Петросян под старость стал альфонсом, ведь стараниями Степаненко сейчас может жить за счет своей любовницы, которую, к своему счастью, неплохо продвинул и обеспечил приличным источником дохода. Видимо, поэтому Татьяна с такой легкостью манипулирует мужчиной и подчиняет его по своему усмотрению, ведь Евгений Ваганович даже внешне резко преобразился после развода.