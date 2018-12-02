Связаны судьбой и болезнью? Долина в память о Началовой сняла клип на песню певицы - Мнение

Под «невротическим» диагнозом Лариса Александровна может скрывать тяжелое заболевание суставов.

Лариса Долина очень тяжело переживала трагическую гибель своей близкой подруги Юлии Началовой. Боясь забвения талантливой артистки, чья жизнь так рано прервалась, Лариса Александровна в память о погибшей сняла клип на ее самую популярную песню «Герой не моего романа». Создавать памятный подарок ей помогли коллеги, а также семья певицы – маленькая Вера сыграла на фортепиано, а ее отец, экс-супруг Юлии, поддерживал процесс на съемочной площадке. Ролик уже представили в первый конкурсный день юбилейного EMF5 в ресторане «Рыба мечты».

Такое трепетное отношение Народной артистки к памяти певицы не удивительно, ведь они были не просто коллегами, а близко общались много лет, и смерть певицы заставила вспомнить о давней связи. Лариса Александровна даже крестила Веру, а ее наследница Ангелина с детства дружила с Юлией. Не удивительно, что Народная артистка восприняла смерть певицы как семейную трагедию, с которой до сих пор не может смириться. Однако вполне возможно, что ее потрясла не столько гибель 38-летней женщины, сколько ее причина.

Вскоре после гибели Началовой Лариса Долина дала редкое откровенное интервью и призналась, что тяжело болела. По словам певицы, врачи диагностировали у нее тяжелое «невротическое» заболевание связанное с поражением суставов. Из-за недуга ей даже пришлось бросить занятия спортом и вести более спокойный образ жизни.

И хотя она утверждает, что болезнь давно позади, резкие перепады веса говорят об обратном: несколько месяцев назад Долина прилично набрала в весе, чем потрясла поклонников, а вскоре так же быстро избавилась от огромных форм, сильно похудев. Такие перепады веса настораживают, учитывая возраст певицы, и могут быть вызваны лечением - проблемы с весом часто наблюдаются при гормональной терапии.

Если певица действительно «сидела на гормонах», то ее здоровье до сих пор под угрозой, а как известно, для Юлии болезнь суставов стала «началом конца». Неужели Долина и Началова действительно связаны судьбой и болезнью, и Лариса Александровна сейчас пытается скрыть от поклонников страшный диагноз?