Это «жжж» неспроста! Первый канал может «хайпануть» на повторном финале «Голос.Дети»

Рейтинг или справедливость? Что именно хочет доказать публике руководство канала, пока остается неизвестным.

После финала шестого сезона шоу «Голос.Дети», где первое место завоевала дочь певицы Алсу и бизнесмена Яна Абрамова, разгорелся нешуточный скандал. Многие были уверены, что заботливые родители купили победу Микелле, из-за чего руководство Первого канала было вынуждено обратиться к международной компании, которая занимается предотвращением кибератак и проводит цифровые расследования, и попросить провести проверку честности голосования. Окончательный результат проверки появится в конце мая, а исходя из промежуточного - Первый канал аннулировал победу Микеллы Абрамовой. Проверка доказала, что на голосование было оказано воздействие, что и повлияло на итоги проекта.

В свою очередь, Первый канал отметил, что в жизни могут быть и радости, и разочарования, но из любой ситуации можно выйти победителями, и решил организовать второй финал шоу, который состоится 24 мая. Вероятно, это «жжж» неспроста, и Первый канал может «хайпануть» на повторном финале «Голос.Дети». Стоит отметить, что второй финал - большой стресс для детей. Не исключено, что Микелла, которую уже долгое время обвиняют в нечестной победе, может даже не появиться на сцене.