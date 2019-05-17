Это «жжж» неспроста! Первый канал может «хайпануть» на повторном финале «Голос.Дети»

Сегодня, 16:15 \\ Шоу-бизнес

Рейтинг или справедливость? Что именно хочет доказать публике руководство канала, пока остается неизвестным.

После финала шестого сезона шоу «Голос.Дети», где первое место завоевала дочь певицы Алсу и бизнесмена Яна Абрамова, разгорелся нешуточный скандал. Многие были уверены, что заботливые родители купили победу Микелле, из-за чего руководство Первого канала было вынуждено обратиться к международной компании, которая занимается предотвращением кибератак и проводит цифровые расследования, и попросить провести проверку честности голосования. Окончательный результат проверки появится в конце мая, а исходя из промежуточного - Первый канал аннулировал победу Микеллы Абрамовой. Проверка доказала, что на голосование было оказано воздействие, что и повлияло на итоги проекта.

В свою очередь, Первый канал отметил, что в жизни могут быть и радости, и разочарования, но из любой ситуации можно выйти победителями, и решил организовать второй финал шоу, который состоится 24 мая. Вероятно, это «жжж» неспроста, и Первый канал может «хайпануть» на повторном финале «Голос.Дети». Стоит отметить, что второй финал - большой стресс для детей. Не исключено, что Микелла, которую уже долгое время обвиняют в нечестной победе, может даже не появиться на сцене.

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Автор - Маргарита Фрет
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