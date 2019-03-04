Даже собака популярнее. Газманов может комплексовать из-за невостребованности

Сегодня, 12:00 \\ Шоу-бизнес

Забытый артист предался эмоциям в Instagram.

Советский и российский певец эстрады Олег Газманов опубликовал в своем профиле Instagram пост, под которым отметил, что его собака набирает большее количество лайков, чем он сам. Певцу, который начал свою творческую деятельность еще в 80 годы, может быть трудно удержаться на эстраде, ведь вкусы людей со временем кардинально изменились.

Несмотря на то, что главное для артиста - репертуар, а у Олега он достаточно разнообразный, концертная деятельность Газманова на 2019 год не очень насыщенна, и он может комплексовать из-за невостребованности. Накануне состоялся его концерт в Сочи, а следующий запланирован только на сентябрь. Возможно, мероприятие в Сочи посетило не так много людей, как планировал артист, а потом, заглянув в свой микроблог и заметив, что даже собака популярнее, Газманов мог впасть в депрессию.

Подписчики поддержали певца, посоветовали не унывать и отметили, что в данном случае нужно только гордиться красавцем-псом.

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Автор - Маргарита Фрет
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