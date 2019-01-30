Дочь Валерия Меладзе отвернулась от отца из-за конфликтов с мачехой

Сегодня, 09:27 \\ Шоу-бизнес

Об этом свидетельствуют «вымученные» улыбки Инги при встречах с семьей отца, косые взгляды в сторону Альбины, в которых читается неприязнь, а также тот факт, что во время ухода отца от матери, девушка впала в затяжную депрессию.

Ни для кого не секрет, насколько напряженные отношения между дочерьми от первого брака Валерия Меладзе и его второй супругой – Альбиной Джанабаевой.

Особенную неприязнь к мачехе вероятно питает именно Инга – старшая дочь Меладзе.

Ведь она лучше всех остальных помнит тот момент, когда отец ушел из семьи, скорее всего, просто бросил мать-одиночку с тремя детьми.

Разумеется, он не отворачивался от детей и исправно платил алименты, а также помогал, как только мог.

Сам певец не раз заявлял о том, что он много внимания уделяет всем свои детям, но пока этого, видимо, недостаточно, чтобы старшие девочки смирились с существованием у него другой семьи, из-за которой певец принял решение развестись с супругой после 25 лет брака.

Но, несмотря на все старания звездного папы, дочь Валерия Меладзе отвернулась от отца из-за конфликтов с мачехой. Она старается не разговаривать о нем и о его семье. А во время семейных раутов, когда девушка вынуждена находиться рядом с новой благоверной отца, на ее лице красуется вымученная улыбка, а в глазах читается неподдельная неприязнь к женщине, которая когда-то разрушила их семью и отобрала у них отца.

На записи эфира программы «Субботний вечер», посвященной 30-летию творческого союза братьев Константина и Валерия Меладзе, куда Валерий пришел в компании своей возлюбленной Альбины Джанабаевой, мужчина рассказывал о непростых отношениях, которые связывают обе его семьи. Также певец поделился тем, что дети от обоих браков намеренно игнорируют существование друг друга, хотя признался в том, что мечтает о мире в обеих семьях.

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Автор - Елизавета Маврина
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