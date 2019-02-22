Продалась за 5000? Рапунцель простила Дмитренко измену за букет цветов

Сегодня, 04:32 \\ Шоу-бизнес

Об этом свидетельствуют слова Ольги в комментариях Instagram, где она признается, что не держит зла на неверного мужа.

Недавняя публикация девушки в Instagram привела фолловеров в замешательство. На снимке Рапунцель позировала с букетом цветов, подаренным мужем. Публикацию девушка подписала: «Любимый Муж радует и искупает свою вину». Одна из подписчиц поинтересовалась у девушки, имела ли место измена со стороны Дмитренко. Участница телепроекта ответила, переведя все «на свой лад», думают подписчики. Видимо, она решила «прикрыть» и оправдать мужа, чтобы ее семья «не упала в грязь лицом». Ольга заявила, что данный инцидент изменой не считается. Судя по всему, Оля простила мужу измену за букет цветов.

Можно предположить, что девушка простила мужу предательство из-за букета цветов просто потому что имеет тенденцию всегда быть лучшей и не может допустить такого «позора» своей семье. С другой стороны, многие пользователи сети посчитали поступок Рапунцель «низким» и назвали девушку «продажной». Неужели они и правда продалась за 5000?

Ольга Рапунцель и Дмитрий Дмитренко участвуют в новом проекте «Дом-2 Спаси Свою Любовь», где пары, находящиеся на грани развода, пытаются всеми силами наладить свои отношения. В сети появилась информация, что знаменитая парочка прошла проверку на полиграфе, где выяснилось, что Дмитренко изменял супруге на момент ее беременности с бывшей участницей проекта Марией Кохно.

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Автор - Валерия Кирсанова
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