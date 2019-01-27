А судьи кто? Дизайнер Гуляев «вершил судьбы» в составе российского жюри «Евровидения»

Сегодня, 22:36 \\ Шоу-бизнес

«Профессионализм» зашкаливает – видимо, без навыков шитья оценивать конкурсантов не получалось.

 Недавно в Сети появился подробный список российского жюри с результатами их голосования. До этого многие не знали, кто же оценивал конкурсантов из России. По логике вещей, среди них должны находиться профессиональные певцы, композиторы или бывшие участники конкурса. Но, видимо, что-то пошло не так. 50-летний дизайнер Игорь Гуляев также попал в этот список и «вершил судьбы» в составе российского жюри «Евровидения». Примечательно, что он является модельером в области меховой индустрии, но к музыке, а тем более к конкурсам мирового масштаба, не имеет никакого отношения.

 А судьи кто? Сразу вспоминается фраза из пьесы «Горе от ума» Грибоедова. Непонятно, каким образом он попал в состав жюри и почему получил права судить вокальные данные участников. Между тем, его коллегами стали победительницы детского конкурса «Евровидение 2006» сестры Толмачевы, поэт песенник Симон Осиашвили и композитор Лора Квинт. Возможно, Гуляев, как творческий человек, мог дать оценку нарядам и выступлениям конкурсантов, однако он едва ли мог судить участников по их пению. 


Поделиться новостью:
Автор - Александра Рождественская
Главное за неделю

«Гейровидение-2019»: Европейские журналисты решили, что Лазарев с Киркоровым влюбленная пара

На этапе Евровидения в Тель-Авиве западные СМИ на полном серьезе спросили у Киркорова с...

Никудышная организация: Выступление Лазарева на Евровидении на грани срыва

Сегодня должно пройти выступление Сергея, однако после генеральной репетиции певца...

«Купили» как на Голос. Дети? Киркоров может подать апелляцию на результаты Евровидения

Судя по всему, поп-король не стерпит проигрыша подопечного и поспешит вмешаться в вопрос...

Лазарев не смог. На «Евровидении-2019» победили Нидерланды

Россия вошла в тройку победителей.

К любовнице, потом к жене? Игорь Николаев может вести «двойную жизнь», обманывая Проскурякову

Об этом говорят в сети, учитывая разницу перелетов супруг и жизнь «на две страны», частые...

Семейный союз принца Гарри и герцогини Меган может рухнуть

 После появления на свет первенца, отношения между Гарри и Маркл могут потерпеть большие...

Заплатили рейтинговым СМИ? Мужа Алсу уличили в намеренной дезинформации расследования на шоу «Голос.Дети»

 Результаты расследования будут готовы через 2 недели, а рейтинговые СМИ заявили о том,...

Развод и по углам. Олег Газманов продолжает жить с бывшей в одной квартире

Такие предположения высказывают пользователи сети, после того, как Газманов признался,...

Нашел помоложе? Николаев «выпил за любовь» с привлекательной «провинциалкой»

«И за любовь выпили, и в Комарово съездили!», - заинтриговала девушка рассказом о...

Лазарев не смог. На «Евровидении-2019» победили Нидерланды

Россия вошла в тройку победителей.

«Кому тогда заплатил Лукойловский батя?» - Хэйтеры посчитали 2 место – нечестной победой Алсу в Евровидении-2000

 После скандала на шоу «Голос.Дети» сеть стала искать компромат на певицу Алсу.

Наставник посчитал выступление провальным? Киркоров проводит время отдельно от Лазарева

Соавтор песни с которой сегодня будет выступать Лазарев, предпочел оставить без поддержки...
Новости партнеров
КОММЕНТИРОВАТЬ