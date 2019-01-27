А судьи кто? Дизайнер Гуляев «вершил судьбы» в составе российского жюри «Евровидения»

«Профессионализм» зашкаливает – видимо, без навыков шитья оценивать конкурсантов не получалось.

Недавно в Сети появился подробный список российского жюри с результатами их голосования. До этого многие не знали, кто же оценивал конкурсантов из России. По логике вещей, среди них должны находиться профессиональные певцы, композиторы или бывшие участники конкурса. Но, видимо, что-то пошло не так. 50-летний дизайнер Игорь Гуляев также попал в этот список и «вершил судьбы» в составе российского жюри «Евровидения». Примечательно, что он является модельером в области меховой индустрии, но к музыке, а тем более к конкурсам мирового масштаба, не имеет никакого отношения.

А судьи кто? Сразу вспоминается фраза из пьесы «Горе от ума» Грибоедова. Непонятно, каким образом он попал в состав жюри и почему получил права судить вокальные данные участников. Между тем, его коллегами стали победительницы детского конкурса «Евровидение 2006» сестры Толмачевы, поэт песенник Симон Осиашвили и композитор Лора Квинт. Возможно, Гуляев, как творческий человек, мог дать оценку нарядам и выступлениям конкурсантов, однако он едва ли мог судить участников по их пению.



