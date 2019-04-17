Ложь и конфликты на ровном месте. Пынзарь «засветила» настоящие отношения с мужем

Семейная идиллия может оказаться только обложкой, которую пара продолжает сохранять ради хайпа.

Дарья и Сергей Пынзарь – одна из самых крепких пар со времён «Дома-2». Несмотря на то, что проект для них давно остался в прошлом, в Сети они продолжают изображать семейную идиллию: вместе путешествуют, воспитывают сыновей, проводят свободное время. Конечно, стоит обязательно сохранять семью, если она – единственный источник популярности и прибыли. Нет, разумеется, у Сергея есть свой отельный бизнес, а у Дарьи – магазин одежды, но наиболее стабильный заработок молодые люди получают именно от рекламы в Instagram, ведь на аккаунте Пынзарь более трёх миллионов подписчиков.

Но всё время скрывать настоящие отношения с мужем у девушки не вышло: поклонники поймали её на лжи, когда она изо всех сил пыталась не засветить семейный конфликт на ровном месте, а также строила из себя идеальную жену. Дело в том, что Даша написала на своей официальной странице, что уступила мужу в выборе кино. А на самом деле, в «сторис» очевидно, что она как раз настояла на своём, а Сергей был всячески против смотреть выбранную супругой киноленту, назвав её «бабским кино».