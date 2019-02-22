Седина в бороду – бес в ребро. «Женатый на моде» Васильев флиртует с Барановской

Сегодня, 21:44 \\ Шоу-бизнес

Шикарными подарками и крепкими объятиями Александр, похоже, пытается завоевать одинокую Юлию.

После расторжения фиктивного брака протяженностью в пять лет Александр Васильев полностью отдался работе. Он стал самым известным искусствоведом и историком моды в мире, собрал уникальную коллекцию исторических костюмов, стал отличным лектором и по сей день знакомит людей с историей моды. Также Васильев построил карьеру на телевидении, став судьей в шоу «Модный приговор». Его жизнь – это работа, и не удивительно, что она заменила ему еще и семью.

В 60 лет «женатый на моде» искусствовед так и не обрел счастье с женщиной, однако похоже, решил в преклонном возрасте исправить ошибку молодости, ведь проявляет далеко не дружеский интерес к коллеге Юлии Барановской. Недавно экс-супруга Андрея Аршавина приняла участие в съемке «Модного приговора». День выдался невероятно насыщенным для Юлии, ведь похоже, ей пришлось столкнуться со слишком навязчивыми ухаживаниями главного судьи.

Как говорится, седина в бороду – бес в ребро: судя по всему, Васильев давно активно флиртует с Барановской, добиваясь ее расположения. Мать троих детей призналась, что Александр часто преподносит ей роскошные подарки без повода, и этот вечер не стал исключением – она получила шикарную брошь ручной работы, которую мужчина самолично прикрепил на грудь коллеги. Однако «жарко» на съемочной площадке стало уже после съемки эфира.

Юлия опубликовала видеоролик с фотосессии с Александром, на котором видно, как он кружил Барановскую в танце, целовал ей ручки, крепко обнимал за талию и едва не расцеловал лицо коллеги. Судя по всему, Васильев всерьез вознамерился «приударить» за одинокой мамой троих детей, и уже выстраивает путь к ее сердцу.

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Автор - Диана Минина
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