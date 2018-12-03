«Я честная, а ты жирный!»: Тодоренко публично унизила Топалова за «наеденные бока»

Сегодня, 20:31 \\ Шоу-бизнес

«Ткнуть» мужа носом в его недостатки при друзьях Регина посчитала правильным решением.

Судя по поведению Регины Тодоренко, она личность бесцеремонная и очень откровенная. Телеведущая без труда можно намекнуть на недостатки окружающих и даже сделать это в присутствии людей или в грубой форме. Обычно, «жертвой нападок» Регины становится ее супруг Влад Топалов. На этот раз она публично унизила мужчину за «наеденные бока». Телезвезда показала, что Влад ест достаточно калорийную и жирную пасту, хотя недавно обещал подписчикам сбросить лишний вес. Посторонние люди не смутили ее, зато Топалов покраснел и был пристыжен.

«Я справедливая и честная, а ты жирный!» – такая громкая фраза последовала Топалову в ответ, когда он попытался успокоить жену и избежать позора. Но не вышло. Женщина поставила его в неудобное положение, а смех, как защитная реакция, выдал его с головой.

Стоит отметить, что это не первый раз, когда Регина жестко подшучивает над Владом. Пока он не говорит открыто о своем недовольстве, но терпение вскоре может лопнуть.

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Автор - Александра Рождественская
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