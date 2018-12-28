Дочь Игоря Крутого в образе Бейонсе покоряет отечественный шоу-бизнес

Виктория анонсировала выход клипа на свою новую песню.

Стало известно, что дочь популярного российского музыканта Игоря Крутого Виктория решила возобновить карьеру певицы. Уже долгое время она не выступала в связи с рождением дочери. С 2015 года Виктория занималась воспитанием малышки и вела бьюти-блог. Многие предполагали, что наследница композитора посвятит себя семье и ведению домашнего хозяйства, но Виктория приняла решение вернуться на эстраду и в образе Бейонсе покоряет отечественный шоу-бизнес.

Дочь Игоря Крутого рассказала, что сейчас идут съемки видеоклипа на ее новую песню. Никакие подробности пока не разглашаются, предполагается, что это будет яркое и нестандартное видео. Элегантный образ «русской Бейонсе» Крутой подобрали профессиональные стилисты. Многие отметили, что такое преображение очень к лицу исполнительнице. Виктория пообещала, что премьера клипа состоится в ближайшее время.

Игорь Крутой считает, у его дочери не случилась сногсшибательная карьера на эстраде лишь потому, что у нее не было цели стать знаменитостью. Виктория всегда мечтала просто петь и даже отказалась от гастролей из-за других приоритетов в жизни. Вероятно, после рождения ребенка Крутая набралась сил и готова покорять музыкальный Олимп, даже записала две новые песни.