«В ожидании отпуска» — «Беременная» Решетова мечтает о декрете

Сегодня, 20:57 \\ Шоу-бизнес

Невеста Тимати изо всех сил намекает рэперу, что хочет рожать в теплых странах.

Анастасия Решетова регулярно подкрепляет предположения о своем интересном положении, хотя не признается в беременности прямо. Фанаты уверены, что постоянно облачаясь в просторную спортивную одежду, прикрывая область живота руками или сумочкой, фотографируясь до уровня груди и публикуя в микроблоге старые фото с подтянутым телом, Решетова пытается скрыть округлившийся животик и скорое пополнение, вероятно, стыдясь своего незавидного статуса невесты.

Несмотря на долгие отношения с Тимати и гражданский брак, рэпер не спешит делать следующий шаг, и вместо того, чтобы отвести Настю под венец отвез старую семью на Мальдивы. Очевидно, что бывшей с дочкой Тимур уделяет заметно больше внимания и времени, постепенно отдаляясь от Решетовой, однако девушка явно не намерена упускать завидного мужчину, и похоже, не сохранив его любовь надеется хотя бы на кошелек.

Например, сегодня Решетова решила напомнить о себе откровенной фотографией в купальнике на море, подписав: «В круговороте задач, в ожидании отпуска». Анастасия открыто намекает на желанный отдых, ведь она очень много работала в последние месяцы, раскручивая свой салон. Вот только отпуск она себе, видимо, пока не может оплатить сама, а потому могла решиться уже сейчас разживаться на возможном ребенке. Видимо, «беременная» Решетова мечтает о декрете, который обещает быть шикарным.

Во время рождения первого ребенка Тимати не поскупился, и заранее отвез Шишкову в Доминиканскую Республику, где она долго настраивалась перед родами, а после еще и восстанавливалась, наслаждаясь курортом. Вероятнее всего, он не поскупится и для второго ребенка, с рождением которого Решетова может вернуть себе прежнюю роскошную и беззаботную жизнь.

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Автор - Диана Минина
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