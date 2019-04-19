Усилия похудеть без толку? Пынзарь «застукали» с бокалом пива

Сегодня, 19:00 \\ Шоу-бизнес

Липосакция для телезвезды – дело привычное. Видимо, после хорошего отдыха ей опять понадобится помощь хирурга.

Дарью Пынзарь постоянно обсуждают в социальных сетях. Даже тот факт, что телезвезда ограничила возможность оставлять комментарии под ее фотографиями, все равно никого не останавливает. Хейтеры и фанаты нашли новый способ и теперь «перемывают кости» Даше в фан-группах. Некоторые даже делятся собственными наблюдениями или снимками. Так произошло и на этот раз.

Один из пользователей Instagram заметил Дарью Пынзарь вместе с мужем на турецком пляже. Бывшая участница «Дома-2» полетела туда сразу после очередной операции на подбородке и практически весь отдых провела в повязке, но внимание привлекло совсем другое. Пынзарь «застукали» с бокалом пива, который она мирно потягивала в купальнике под зонтом.

 Судя по всему, усилия похудеть не увенчались успехом. Без толку, что не так давно Дарья ложилась на операционный стол на липосакцию, ведь все равно продолжает «гробить» свою фигуру. С другой стороны, пристрастие женщины к искусственной красоте могло настолько вырасти, что она без труда еще раз «наведается» к врачу, когда появится пивной живот.

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Автор - Александра Рождественская
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