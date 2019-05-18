Подрывает репутацию? Бородина может «запугивать» Ларченко из-за ее слов о «Дом-2»

Экс-участница раскрывает все секреты шоу, которые должны были быть скрыты.

Маргарита Ларченко покинула скандальное шоу «Дом-2» совсем недавно, но, как и обещала, поклонникам, уже рассказывает некоторые секреты о нем. Пока не ясно, говорит ли девушка чистую правду или разбавляет ее домыслами, но некоторые ее заявления заставили оправдываться даже ведущую проекта Ксению Бородину.

Тут есть очень тонкий момент: Ксения даже не упомянула имени Риты, не оставила ссылку на ее профиль в соцсети, хотя могла. Также острая на словцо ведущая могла очень жестко очернить Ларченко, и тогда бы все её фанаты ринулись «атаковать» Маргариту и «мстить за бедного и несчастного» Илью Яббарова. Бородина таким образом может «запугивать» Ларченко из-за ее слов о «Доме-2», которые могут подточить и без того шаткую репутацию проекта.

Что же такого знает Марго, раз сама Бородина подрывает ее репутацию? Так как аккаунт Ларченко закрыт для всех, кроме подписчиков, узнать это нет возможности. Но уже по словам Ксении о том, что не редактора виноваты, можно предположить, что экс-участница рассказывает о том, что всё шоу – это постановочное представление со сценарием. Об этом раньше сообщала женщина, представляющая матерью Марины Африкантовой. Не она первая сорвала покровы с шоу, но именно с ее уст стало известно, что за беременность участники получают порядка одного миллиона рублей.