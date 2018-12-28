Денег много не бывает! Брухунова может вынуждать Петросяна ездить с гастролями

Престарелый комик не упускает любой шанс заработать из-за возможного «транжирства» молодой любовницы.

Неоднозначный роман Евгения Петросяна и Татьяны Брухуновой активно обсуждается в сети уже более полугода. И хотя комик в компании молодой любовницы заметно расцвел и преобразился, однако, как оказалось и «хлопот» артисту прибавилось с лихвой. В соцсети Евгений опубликовал снимок из автомобиля, где рассказал об очередном гастрольном концерте в Зеленограде. Примечательно, что и программу комик подготовил новую спустя несколько лет «затишья».

Не исключено, что Брухунова может вынуждать престарелого Петросяна ездить с выступлениями ради большего дохода. К слову, Татьяну регулярно обвиняют в сети за расточительство денег юмориста: роскошные рестораны, брендовая одежда и дорогой отпуск появились в жизни 30-летней ассистентки лишь после отношений с Петросяном. И хотя, как известно, денег много не бывает, но и Брухунова не отрицает своего «празднования» жизни. Буквально на днях молодая любовница на негатив хейтеров иронично заявила: «Я бездельница и обжора», тем самым, лишь подтвердила догадки обеспокоенных фанатов артиста. Так или иначе, а нагрузки и жёсткий график могут пагубно отразиться на самочувствии 71-летнего комика.