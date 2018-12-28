Денег много не бывает! Брухунова может вынуждать Петросяна ездить с гастролями

Сегодня, 19:58 \\ Шоу-бизнес

Престарелый комик не упускает любой шанс заработать из-за возможного «транжирства» молодой любовницы.

 Неоднозначный роман Евгения Петросяна и Татьяны Брухуновой активно обсуждается в сети уже более полугода. И хотя комик в компании молодой любовницы заметно расцвел и преобразился, однако, как оказалось и «хлопот» артисту прибавилось с лихвой. В соцсети Евгений опубликовал снимок из автомобиля, где рассказал об очередном гастрольном концерте в Зеленограде. Примечательно, что и программу комик подготовил новую спустя несколько лет «затишья».

Не исключено, что Брухунова может вынуждать престарелого Петросяна ездить с выступлениями ради большего дохода. К слову, Татьяну регулярно обвиняют в сети за расточительство денег юмориста: роскошные рестораны, брендовая одежда и дорогой отпуск появились в жизни 30-летней ассистентки лишь после отношений с Петросяном. И хотя, как известно, денег много не бывает, но и Брухунова не отрицает своего «празднования» жизни. Буквально на днях молодая любовница на негатив хейтеров иронично заявила: «Я бездельница и обжора», тем самым, лишь подтвердила догадки обеспокоенных фанатов артиста. Так или иначе, а нагрузки и жёсткий график могут пагубно отразиться на самочувствии 71-летнего комика.

Поделиться новостью:
Автор - Лера Тихомирова
Главное за неделю

«Гейровидение-2019»: Европейские журналисты решили, что Лазарев с Киркоровым влюбленная пара

На этапе Евровидения в Тель-Авиве западные СМИ на полном серьезе спросили у Киркорова с...

Никудышная организация: Выступление Лазарева на Евровидении на грани срыва

Сегодня должно пройти выступление Сергея, однако после генеральной репетиции певца...

«Купили» как на Голос. Дети? Киркоров может подать апелляцию на результаты Евровидения

Судя по всему, поп-король не стерпит проигрыша подопечного и поспешит вмешаться в вопрос...

Лазарев не смог. На «Евровидении-2019» победили Нидерланды

Россия вошла в тройку победителей.

К любовнице, потом к жене? Игорь Николаев может вести «двойную жизнь», обманывая Проскурякову

Об этом говорят в сети, учитывая разницу перелетов супруг и жизнь «на две страны», частые...

Семейный союз принца Гарри и герцогини Меган может рухнуть

 После появления на свет первенца, отношения между Гарри и Маркл могут потерпеть большие...

Заплатили рейтинговым СМИ? Мужа Алсу уличили в намеренной дезинформации расследования на шоу «Голос.Дети»

 Результаты расследования будут готовы через 2 недели, а рейтинговые СМИ заявили о том,...

Развод и по углам. Олег Газманов продолжает жить с бывшей в одной квартире

Такие предположения высказывают пользователи сети, после того, как Газманов признался,...

Нашел помоложе? Николаев «выпил за любовь» с привлекательной «провинциалкой»

«И за любовь выпили, и в Комарово съездили!», - заинтриговала девушка рассказом о...

Лазарев не смог. На «Евровидении-2019» победили Нидерланды

Россия вошла в тройку победителей.

«Кому тогда заплатил Лукойловский батя?» - Хэйтеры посчитали 2 место – нечестной победой Алсу в Евровидении-2000

 После скандала на шоу «Голос.Дети» сеть стала искать компромат на певицу Алсу.

Наставник посчитал выступление провальным? Киркоров проводит время отдельно от Лазарева

Соавтор песни с которой сегодня будет выступать Лазарев, предпочел оставить без поддержки...
Новости партнеров
КОММЕНТИРОВАТЬ