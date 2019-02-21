Намечается «джага-джага»? Николаев провел весь вечер в объятиях Кати Лель

Сегодня, 16:00 \\ Шоу-бизнес

Пока Проскурякова гуляла с подругой, Игорь расслаблялся в компании знаменитой певицы.

Вчера в одном из самых дорогих московских ресторанов состоялось празднование свадьбы дочери Александра Серова. Гостей было не очень много, но звездный отец все равно пригласил не только родственников, но и коллег по сцене. Среди них оказался Игорь Николаев, Игорь Крутой, Катя Лель и многие другие. Примечательно, что после пиршества Катя Лель стала делиться видео и фотографиями. Судя по одному из роликов в социальной сети, становится понятно, что Николаев провел весь вечер в объятиях певицы.

Нельзя сказать, что инициатива исходила от композитора. Наоборот, замужняя Катя постоянно клала руки на его плечи, делала комплименты и подпевала. С другой стороны, многое может оставаться по ту сторону камеры. Тем более, в этот вечер Николаев был на празднике один, а его супруга Юлия Проскурякова гуляла по Москве в компании подруги.

У знаменитостей намечается «джага-джага»? СМИ неоднократно писали, что скоро пара Игоря и Юлии может разойтись. Женщина уже жаловалась на «тиранию» супруга, поэтому возможный развод не за горами. В любом случае, без жены в окружении друзей у Николаева была прекрасная возможность «оттянуться» и позволить себе немного лишнего.

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Автор - Александра Рождественская
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