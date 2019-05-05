Котлета - любовь в два билета? Орлова могла закрутить роман с поваром

Мечтающая о замужестве ведущая, видимо, теперь будет «купаться» в любви и вкусной еде.

Ольга Орлова вчера вечером посетила вечеринку в честь дня рождения друга. Праздник отметили в большом кругу на природе, а главным блюдом вечера были гамбургеры, которые, похоже, наладили личную жизнь звезды. В начале вечера Орлова возмущалась таким угощениям, заявив, что еще мечтает выйти замуж, а с заплывшей фигурой найти достойного мужчину будет в разы сложнее. Однако она быстро отказалась от предыдущей позиции, заметив повара «колдующего» над угощениями.

Несмотря на обилие друзей с которыми Ольга определенно видится редко из-за чрезмерной занятости, все внимание женщины было приковано к брутальному повару Грише, который с запалом выполнял свою работу. Судя по Stories артистки в микроблоге, она сразу обратила внимание на привлекательного мужчину, к которому начала проявлять явно не дружеский интерес. Игнорируя всех гостей, Орлова переключилась на него и начала флиртовать, найдя нелепый повод, чтобы завязать знакомство – начала выпрашивать у кулинара особый бургер. Ссылаясь на то, что «булок» у нее предостаточно и своих, она начала просить у Гриши приготовить ей котлету с соусом без хлебобулочного дополнения.

Сначала мужчина занятый готовкой не обращал внимание на надоедливую гостью и ее странные шуточки о его работе, однако котлета – любовь в два билета: под напором интересных замечаний красивой женщины, смущаясь, он начал отвечать на флирт. Видимо, уловив интерес мужчины Ольга сразу же прекратила съемку, возможно, желая пообщаться с мужчиной на более интересные и близкие темы. Позже она опубликовала только фото своего «бургера», намекнув, что заполучила желаемое.

Не исключено, что Орлова могла закрутить роман с поваром, что подтверждает ее удивительно счастливое лицо и сияющие глаза на утреннем фото, несмотря на ранний час, предстоящий трудовой день и болезнь.