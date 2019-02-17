Хочет такую же? Тарзан в образе «белокурого пупсика» намекнул Королёвой на дочку

Сегодня, 14:35 \\ Шоу-бизнес

Глушко мог простить Наташе «заплывшее» тело и постаревшее лицо ради здоровья желанной наследницы.

За 15 семейной жизни Наташа Королёва подарила Сергею Глушко только одного наследника, причем сын Архип был незапланированным ребенком. Как призналась артистка, они долго пытались зачать еще, но «Бог дает по силам» - певица не смогла забеременеть во второй раз. 45-летняя Наташа потеряла надежду вновь испытать радость материнства, и уже ждет внуков, однако ее супруг, похоже, не разделяет позиции жены. Сегодня он открыто намекнул Королёвой на дочку.

Супруги сейчас отдыхают с друзьями в США. Глушко поделился необычным компанейским празднованием Дня пионера - приятели при помощи специального приложения «вернулись» в детство. Глушко опубликовал видеоролик, на котором они позировали в образе ребят 6-8 лет - умная программа «сбросила» им лет около 40. Примечательно, что Сергей превратился в очаровательную маленькую девочку. Необычный образ ни капли не смутил Тарзана - напротив, Сергей начал любоваться собой, рассматривал со всех сторон, корчил рожицы и явно наслаждался зрелищем, пока Королёва наблюдала за мужем из-за спины.

Создается впечатление, что мужчина намеренно так долго красовался в образе «белокурого пупсика», ведь хочет такую же дочь, на что и указал Королёвой. Поклонники считают, что в семье экс-стриптизера и певицы не хватает ребенка, который смягчил бы все острые края их семьи и, возможно, образумил бы Сергея. Не исключено, что Глушко так развратно себя ведет и позволят много лишнего в общении с красивыми женщинами из-за обиды на жену, которая могла вбить себе в голову образ «бабы Наташи», и считает себя слишком старой для материнства. К слову, многие коллеги артистов доказали, что возраст детям не помеха, и не исключено, что Тарзан вскоре уговорит Наташу или родить самой, или прибегнуть к современным технологиям ради спасения семьи и рождения желанной дочки.

Поделиться новостью:
Автор - Диана Минина
Главное за неделю

«Гейровидение-2019»: Европейские журналисты решили, что Лазарев с Киркоровым влюбленная пара

На этапе Евровидения в Тель-Авиве западные СМИ на полном серьезе спросили у Киркорова с...

Никудышная организация: Выступление Лазарева на Евровидении на грани срыва

Сегодня должно пройти выступление Сергея, однако после генеральной репетиции певца...

«Купили» как на Голос. Дети? Киркоров может подать апелляцию на результаты Евровидения

Судя по всему, поп-король не стерпит проигрыша подопечного и поспешит вмешаться в вопрос...

Лазарев не смог. На «Евровидении-2019» победили Нидерланды

Россия вошла в тройку победителей.

К любовнице, потом к жене? Игорь Николаев может вести «двойную жизнь», обманывая Проскурякову

Об этом говорят в сети, учитывая разницу перелетов супруг и жизнь «на две страны», частые...

Семейный союз принца Гарри и герцогини Меган может рухнуть

 После появления на свет первенца, отношения между Гарри и Маркл могут потерпеть большие...

Заплатили рейтинговым СМИ? Мужа Алсу уличили в намеренной дезинформации расследования на шоу «Голос.Дети»

 Результаты расследования будут готовы через 2 недели, а рейтинговые СМИ заявили о том,...

Развод и по углам. Олег Газманов продолжает жить с бывшей в одной квартире

Такие предположения высказывают пользователи сети, после того, как Газманов признался,...

Нашел помоложе? Николаев «выпил за любовь» с привлекательной «провинциалкой»

«И за любовь выпили, и в Комарово съездили!», - заинтриговала девушка рассказом о...

Лазарев не смог. На «Евровидении-2019» победили Нидерланды

Россия вошла в тройку победителей.

«Кому тогда заплатил Лукойловский батя?» - Хэйтеры посчитали 2 место – нечестной победой Алсу в Евровидении-2000

 После скандала на шоу «Голос.Дети» сеть стала искать компромат на певицу Алсу.

Наставник посчитал выступление провальным? Киркоров проводит время отдельно от Лазарева

Соавтор песни с которой сегодня будет выступать Лазарев, предпочел оставить без поддержки...
Новости партнеров
КОММЕНТИРОВАТЬ