Хочет такую же? Тарзан в образе «белокурого пупсика» намекнул Королёвой на дочку

Глушко мог простить Наташе «заплывшее» тело и постаревшее лицо ради здоровья желанной наследницы.

За 15 семейной жизни Наташа Королёва подарила Сергею Глушко только одного наследника, причем сын Архип был незапланированным ребенком. Как призналась артистка, они долго пытались зачать еще, но «Бог дает по силам» - певица не смогла забеременеть во второй раз. 45-летняя Наташа потеряла надежду вновь испытать радость материнства, и уже ждет внуков, однако ее супруг, похоже, не разделяет позиции жены. Сегодня он открыто намекнул Королёвой на дочку.

Супруги сейчас отдыхают с друзьями в США. Глушко поделился необычным компанейским празднованием Дня пионера - приятели при помощи специального приложения «вернулись» в детство. Глушко опубликовал видеоролик, на котором они позировали в образе ребят 6-8 лет - умная программа «сбросила» им лет около 40. Примечательно, что Сергей превратился в очаровательную маленькую девочку. Необычный образ ни капли не смутил Тарзана - напротив, Сергей начал любоваться собой, рассматривал со всех сторон, корчил рожицы и явно наслаждался зрелищем, пока Королёва наблюдала за мужем из-за спины.

Создается впечатление, что мужчина намеренно так долго красовался в образе «белокурого пупсика», ведь хочет такую же дочь, на что и указал Королёвой. Поклонники считают, что в семье экс-стриптизера и певицы не хватает ребенка, который смягчил бы все острые края их семьи и, возможно, образумил бы Сергея. Не исключено, что Глушко так развратно себя ведет и позволят много лишнего в общении с красивыми женщинами из-за обиды на жену, которая могла вбить себе в голову образ «бабы Наташи», и считает себя слишком старой для материнства. К слову, многие коллеги артистов доказали, что возраст детям не помеха, и не исключено, что Тарзан вскоре уговорит Наташу или родить самой, или прибегнуть к современным технологиям ради спасения семьи и рождения желанной дочки.