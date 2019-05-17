Улыбка сквозь боль – Виктория Боня «засветила» опухшие ступни и вздутые вены

Сегодня, 10:00 \\ Шоу-бизнес

Звезда только ухудшает ситуацию ношением каблуков.

Недавно в Сети стали обсуждать появление Виктории Бони на очередном светском мероприятии. Видимо, дресс-код был не особо жестким, раз она выбрала достаточно короткое платье, открывающее большую часть ее ног. Видимо, телезвезда даже не догадывалась, что в таком видео не только будет странно выглядеть, но и раскроет возможные проблемы со здоровьем. Женщина «засветила» опухшие ступни и вздутые вены. К тому же, из туфель заметно торчал лейкопластырь, который Боня не смогла или не успела запрятать. Это означает, что она улыбалась сквозь слезы, ведь раны на ступнях в сумму с опуханием доставляют немало дискомфорта и болевых ощущений.

Кроме того, пытливые фанаты смогли рассмотреть на ногах круглые пятна непонятного происхождения. Это могут быть шрамы, укусы насекомых или признаки возможной болезни, но это пока только предположения. В любом случае, халатность Виктории к своему здоровью не может остаться незамеченной, ведь ношение каблуков может еще сильнее ухудшить ситуацию.

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Автор - Александра Рождественская
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